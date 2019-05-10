美股下一步怎麼走？美銀：要看美中貿易談判3種結局

2019-05-10 23:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普六天前的一則推特推文，把美股推向去年12月華爾街賣壓狂湧以來的最大周線跌幅，但主要指數今年來漲幅仍超過一成。美股下一步會怎麼走，目前端視華府與北京貿易談判的結果而定。

美國10日正式對價值2,000億美元的中國貨品提高關稅，稅率從10%增為25%，中國隨即揚言採取反制措施。與此同時，美中貿易談判持續進行。

MarketWatch報導，美銀美林（BofAML）策略師預測，美中貿易談判可能出現三種結局，分別會把美股標普500指數帶往不同的境地。

1. 敲定貿易協議—標普500指數將大漲，奔向3,000點大關。受惠最大的可望是運輸股、半導體股，以及德國DAX股價指數、南韓KOSPI指數以及全球銀行股。

2. 暫緩達成協議—標普500指數將（從目前約2,870點 ）跌到2,775點，然後強彈。

3. 協議談不攏—聯準會（Fed）將不得不降利率（因為貿易戰勢必導致經濟和市場陷入一團混亂），標普500指數可能跌破2,600點，投資資金大舉逃離風險性資產，例如科技股、新興市場債券、投資級公司債等。

美銀美林也緊盯南韓股價指數的動向，認為若是跌破去年12月的低點，將「在高beta（風險與潛在報酬較高）景氣循環資產之間造成蔓延效應」。

華爾街其他分析師也紛紛對美中貿易戰與美股展望發表看法，有些不甚樂觀。

Lombard Odier投資管理公司的策略師團隊認為，美中貿易談判情況會先惡化，然後才會好轉，所以投資人要有市場震盪期將會拖長的心理準備。

Lombard Odier投資長Salman Ahmed和股票策略主管Didier Rabattu在報告中寫道：「依我們之見，中國和新興市場股市回檔整理幅度可能超過15%，全球股市可能下跌5%至7%。」