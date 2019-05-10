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布局美中貿易戰 分析師點名這些個股

2019-05-10 22:59經濟日報 記者陳律安╱即時報導

儘管本周美中貿易磨擦愈演愈烈，美股道瓊指數累計大跌逾700點，但一些個股分析師卻抓緊機會，宣揚他們為了美中貿易戰開打而布局的股票。一些分析師專注於防衛性類股，其他則聚焦於對那些貿易戰近乎免疫的企業。

加拿大皇家銀行分析團隊看好Atkore International能夠自外於關稅隱憂。該公司生產配電產品，本周發布的財報堅實，「管理階層對處理貿易逆風的能力仍具信心，該公司關稅直接曝險極小，而那些必須海外進口的產品，對手也一樣必須從海外進口」，給予「優於大盤」評級。

瑞銀分析師則表示，如American Electric、Entergy等電力及公用事業股「在貿易緊張升溫時將有良好表現」。瑞銀分析師福特寫道，「在公用事業股中，最具防衛性的公司是那些完全受政府管制的公司」，給予「買進」評級。這兩支股票過去一年上揚逾20%。

加拿大皇家銀行也看好淨水系統公司Aqura Venture Holding，對美中貿易戰與近來升高的貿易情勢消息零曝險，給予「優於大盤」評級。

花旗則看好包裝商將受惠於防禦特性，比起造紙商及基礎材料產業，較不受中國的貿易緊張情勢影響。包裝商通常在美、中兩國間的營收有限，而那些在中國深耕者，多在當地取得原物料並在當地販售成品，如Avery Dennison及Crown Holding，因此受關稅影響有限，給予「買進」評級。

太陽信託則認為磁磚業Mohawk Industries、家居用品業Fortune Brands將受貿易題材拉抬。因為磁磚能從許多其他國家進口，較不受關稅打擊。而近來美國也對中國出口的磁磚進行反傾銷調查，料將拉抬相關產品價格，長遠來看，使Mohawk Industries與Fortune Brands都將受惠，給予「持有」評級。

投銀Jefferies則認為遊艇集團Brunseick有著良好的市占及成長策略，但由於股價合理，且仍受外部因素包括財報不佳、策略轉型、關稅、颶風、股市波動等因素影響，因此給予「持有」評級。

分析師點名在美中貿易戰下將有良好表現的個股。美聯社。
分析師點名在美中貿易戰下將有良好表現的個股。美聯社。
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