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雞排文來了！當年挨郭董罵浪費資源 「雞排博士」宋耿郎爆紅

邊走邊愛！情侶用特斯拉自駕功能拍A片 馬斯克說話了

2019-05-10 15:59聯合報 記者梁采蘩╱即時報導

人類在自動駕駛汽車上大搞「車震」的時代已經到來？上周，美國洛杉磯一名從事情色工作的女子與男友達成這個特殊里程碑，他們把自己在自駕模式的特斯拉上「辦事」的影片上傳到成人網站PornHub，不但引發熱議，連特斯拉老闆馬斯克（Elon Musk）也忍不住推文評論。

《Insider》報導，傑克森（Taylor Jackson）的男友在開車旅遊時說服她這麼做。兩人在自動行駛的特斯拉中做愛，還換了多種姿勢。傑克森說自己不怕撞車，因為對自駕駕駛有經驗。不過激戰中她不小心撞到方向盤，讓車子脫離自動駕駛。傑克森：「路大多是直行，但車子很多，有許多車超越我們。」

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）最近表示，自家的自動駕駛系統很快就能安全到能讓人完全不必用手操控，或許最快明年底就能實現。目前特斯拉官方說法較為保守，稱系統為半自動駕駛輔助，開啟時駕駛仍須將雙手握住方向盤保持專注，並隨時準備接手駕駛。

因為這部性愛影片，傑克森可說是名利雙收，開始在各平台販售自己的作品，並正考慮再拍「續集」。她還自豪的發推文標記馬斯克說：「我讓特斯拉登上PornHub熱搜第一名」，馬斯克也在10日給出回應，推文寫道：「原來自動駕駛還有這麼多我們無法想像的用途。」

Taylor Jackson和男友在開啟自駕功能的特斯拉上大搞車震。Inside...
Taylor Jackson和男友在開啟自駕功能的特斯拉上大搞車震。Insider/Taylor Jackson
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特斯拉馬斯克
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