邊走邊愛！情侶用特斯拉自駕功能拍A片 馬斯克說話了

2019-05-10 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



人類在自動駕駛汽車上大搞「車震」的時代已經到來？上周，美國洛杉磯一名從事情色工作的女子與男友達成這個特殊里程碑，他們把自己在自駕模式的特斯拉上「辦事」的影片上傳到成人網站PornHub，不但引發熱議，連特斯拉老闆馬斯克（Elon Musk）也忍不住推文評論。

《Insider》報導，傑克森（Taylor Jackson）的男友在開車旅遊時說服她這麼做。兩人在自動行駛的特斯拉中做愛，還換了多種姿勢。傑克森說自己不怕撞車，因為對自駕駕駛有經驗。不過激戰中她不小心撞到方向盤，讓車子脫離自動駕駛。傑克森：「路大多是直行，但車子很多，有許多車超越我們。」

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）最近表示，自家的自動駕駛系統很快就能安全到能讓人完全不必用手操控，或許最快明年底就能實現。目前特斯拉官方說法較為保守，稱系統為半自動駕駛輔助，開啟時駕駛仍須將雙手握住方向盤保持專注，並隨時準備接手駕駛。