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傳美匯率操縱觀察名單增至20國 越南可能直接被貼標籤

2019-05-10 08:06經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

美國可能判定越南操縱匯率。 路透
美國可能判定越南操縱匯率。 路透
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彭博資訊報導，知情人士透露，美國財政部將在本月發布的匯率報告中，把涉嫌操縱匯率而納入審查的國家，由12個增加到大約20個。其中越南被認為人為壓低越南盾的匯率而要被貼上匯率操縱國的標籤，但內部對此還在辯論。

據了解，擴大後的觀察名單還可能包括俄羅斯，泰國，印尼，越南、愛爾蘭或馬來西亞，這些經濟體都對美國存在巨額貿易順差。美國財政部這項最新報告預計會將印度和南韓，從其密切監測外匯做法的國家名單中刪除。

美國自1994年以來，沒有將任何主要貿易伙伴正式列為匯率操縱國，只是會施壓他們被監測，與相關國家進行談判。「匯率操縱國」的標籤沒有實際效果，但被貼上標籤的國家貨幣會在外匯市場受到影響。

據了解，川普政府已經要求越南在匯率報告公布之前，提供更多資訊。美國用三個指標來審查一個國家是否涉及匯率操縱，目前越南被指符合所有指標。先前美國把一些標準的門檻降低，因而有更多的國家會被列入有操縱匯率之嫌，例如「經常賬盈餘」這一項，基準由原來的經常賬盈餘相對於GDP的比率從3%，降低至2% 。

除了經常賬盈餘之外，美國的評估操縱匯率標準還包括，對美國的貿易順差至少為200億美元，以及反覆干預外匯市場。

越南外匯
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