美中貿易爭端助油價反彈 避險情緒推升金價

2019-05-10 07:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美中貿易戰未歇，導致油價反彈走高。 圖／Ingimage 分享 facebook 美中貿易爭端和全球股市挫跌，油價反彈；投資人在美中貿易衝突升高之際尋求避險，推升金價。

布蘭特原油期貨收漲0.02美元或0.03%，結算價報每桶70.39美元。西德州原油期貨下跌0.42美元或0.68%，結算價報每桶61.70美元。

美國總統川普周四表示，接獲中國國家主席習近平來信，重然投資人的希望，油價走低。瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示，這封信增強了投資人美中可能達成貿易協議的希望。若無法達成協議，美國將把價值2,000億美元的中國輸美商品關稅上調至25%，中國也已揚言反制。

美國能源資訊署（EIA）預測，今年全球石油日需求將增加140萬桶。美國原油庫存意外下降，也提振油價。

金價周四上漲，主因美元走軟，投資人轉向避險資產。貿易爭端拖累經濟成長的疑慮，讓鈀金價格跌至四個月低點。

黃金現貨上漲0.3%，報每英兩1,284.55美元。美國黃金期貨收漲0.3%，報每英兩1,285.20美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「黃金的避險吸引力仍相當穩定，美中貿易談判的不確定性仍未消除。」

中國副總理劉鶴赴美與美方官員談判之際，美國貿易代表辦公室表示，將於美東時間10日凌晨0點01分起（台北10日中午12點01分），把價值2,000億美元中國輸美商品的關稅從10%%上調至25%。

鈀金下跌1.7%，報每英兩1,295.50美元，連續四天走低。