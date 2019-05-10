美股全倒但跌幅收斂 川普重然貿易協議希望

2019-05-10 06:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周四全面下挫，但美中貿易協議希望讓跌幅收斂。 路透 分享 facebook 美股三大股指周四全面收低，投資人關注美中最新一輪貿易磋商；美國關稅威脅即將生效之際，川普表示美中本周達成協議的可能性依然存在，美股跌幅收斂。

道瓊工業指數收跌138.97點或0.54%，至25,828.36點；標普500指數收跌8.7點或0.30%，至2,870.72點；那斯達克指數下跌32.73點或0.41%，報7,910.59點。

費城半導體指數收跌1.2%，本周迄今累計下跌6%，料將寫下去年12月以來最大單周跌幅。

美股開盤挫跌逾1%，但川普表示接獲中國國家主席習近平的漂亮來信後，美股跌幅收斂。川普表示，談判將持續到周五。

不過，美國並未在周五將價值2,000億美元中國輸美商品的關稅上調至25%的問題上做出讓步。不過，一些投資人仍樂觀認為，美中即將達成貿易協議，Oppenheimer Asset Management首席投資策略師John Stoltzfus說，這可能限制了周四的跌幅，「關稅可能被上調，但這個議題終能解決，把貿易爭端擴大為曠日持久的貿易戰，對雙方來說都不切實際」。

E*TRADE Financial投資策略副總裁Mike Loewengart則表示：「以貿易談判這麼多不確定性來說，市場這些跌幅真的不算大，情況可能變得更糟。」

標普500指數11大類股中，材料股科技股跌幅最大，分別下跌0.8%和0.7%。

晶片製造商股價繼續下滑，因這類公司的大部分營收來自於中國。英特爾公布獲利成長預估令人失望，重挫5.3%，拖累標普500指數。

「美股恐慌指數」芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）連續第四個交易日上漲，目前處於逾三個月高點。

石油公司雪佛龍漲3.1%，該公司表示，不會提高330億美元收購Anadarko Petroleum的價格。