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防範關稅調高到25% 美國大企業採取這些因應措施

2019-05-09 23:13經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

華爾街日報報導，華府預定10日起把對價值2,000億美元中國進口產品的關稅稅率從10%上調到25%，美國許多大企業表示已嚴陣以待，採取的因應措施包括調漲價格、分散供應商和提高庫存量。

伊利諾工具公司（Illinois Tool Works）、美元樹（Dollar Tree）和漢威聯合（Honeywell） 等公司都表示，已做最壞打算，且已在今年度獲利展望中把關稅稅率調高因素納入考量。有些公司已調漲產品和服務價格，或事先囤積更多存貨，以防萬一。

美國總統川普與其他高階美國官員已表示，自10日起，進口自中國的電腦晶片等工業零組件、化學製品，乃至於部分消費品（如自行車和耶誕燈飾），關稅稅率將提高到25%。

經濟學家警告，調高關稅將推升美國零售物價，並壓縮許多小企業的利潤，因為這些公司規模小，缺乏跨國營運能力或與供應商議價的籌碼。

不過，華爾街日報分析標普500成分股企業財報法說會紀錄得知，今年在法說會上提到關稅調高衝擊的30家美國大企業中，有18家已據此調整對今年度的財務預測，其餘12家則說不確定影響會是如何。

企業主管表示已事先採取因應行動，像是調漲價格、供應鏈多元化、加緊囤積存貨，設法減輕現行關稅及未來新關稅的衝擊。

地毯與地磚製造商莫霍克工業（Mohawk Industries）執行長羅伯鮑姆上月受訪時說：「基於關稅可能提高到25%的考量，我們已補進更多存貨。」沃爾瑪（Walmart）和Dollar General等零售商也表示，也選擇採取相同的行動。

工具機製造商Stanley Black & Decker和消費品生產商Newell Brands表示，已調漲價格因應關稅稅率可能提高。另外十多家標普500公司也在法說會上提到，漲價是可能的因應措施。

美國過去六個月來已兩度暫緩把陸貨關稅提高到25%，但如今隨著美中貿易談判遲遲未見突破性進展，提高關稅似已箭在弦上。除此之外，川普本周也再度揚言，可能對價值3,250億美元的其餘中國進口貨也課徵25%重稅，若果真付諸行動，關稅制裁將涵蓋幾乎所有的中國進口貨品，包括智慧手機、玩具、鞋類等消費品。

目前為止，大多數消費電子產品、玩具和鞋類，都暫時躲過美國對中國的關稅制裁，這個策略是為了讓美國購物者察覺不到貿易戰的影響。萬一林林總總的消費品也被課25%關稅，據彼得森國際經濟研究所估計，100%中國銷美的玩具和運動器材，以及93%的鞋類和91%的紡織品與成衣，都會遭殃。

美國玩具公司不分規模大小，都擔心可能被迫漲價因應那種局面，而這麼做恐怕不利今年耶誕購物季的銷售業績。

沃爾瑪、Dollar General等美國零售商表示，因應對中國貨品進口關稅可能...
沃爾瑪、Dollar General等美國零售商表示，因應對中國貨品進口關稅可能提高到25%，已補進更多存貨。美聯社
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漲價標普華爾街
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