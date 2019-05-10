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菲國景氣降溫 降息1碼

2019-05-10 01:46經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

最新數據顯示，菲律賓第1季經濟成長率「不保6」，央行9日因而一如市場預期降息1碼至4.5%，加入本周馬來西亞及紐西蘭央行的寬鬆行列。

菲國央行9日調降基準的隔夜附賣回利率1碼至4.5%，為2016年調整利率架構以來首度降息，符合市場預期；該央行2016年把政策利率由隔夜附買回利率改為隔夜附賣回利率。

今年來多國央行立場日偏鴿派，印度今年已兩度降息、大馬及紐西蘭央行本周稍早也降息，原因包括通膨依然低迷、全球成長疲軟，加上美中貿易戰升溫。

菲律賓9日公布，第1季國內生產毛額（GDP）比一年前成長5.6%，低於政府設定的6.5%至7.5%區間，為四年來最低，也是菲國經濟成長率過去16季以來首度「不保6」，因為年初的預算僵局導致政府預算遭延後批准，影響整體經濟產值。

菲國央行也下修今年的通膨率預估至2.9%，低於原估的3%，並預料明年通膨率將回升至3.1%。

經濟成長降溫，且通膨率回落到2%至4%目標區間，促使3月上任的菲國央行總裁迪奧克諾（Benjamin Diokno）立場轉鴿，反轉去年一共升息1.75個百分點的決策。迪奧克諾說，央行未來的決策將「取決於數據」，並將密切監控全球及國內的經濟情勢。

通膨紐西蘭
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