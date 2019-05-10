Uber定IPO價 44～50美元

2019-05-10 01:44 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



知情人士透露，Uber計劃保守設定首次公開發行股票（IPO）的發行價，把上市價設定在其目標區間的中間點或以下，反映近來美股大跌，和競爭對手Lyft上市後股價低迷。

金融時報與華爾街日報等媒體報導，Uber在結束兩周的宣傳後，預定9日公布IPO定價，10日掛牌交易。這家共乘巨擘設定的IPO價格區間為每股44至50美元，估值介於約800億至900億美元，已低於其先前的預期。

由於美中貿易緊張升高，拖累美股本周走跌，加上Uber的美國主要對手Lyft股價也已低於3月的上市價，使Uber對訂定上市價轉趨謹慎。

不過，就算Uber最後的定價落在價格區間的下半部，仍將是美國最大的科技業上市案之一。

若IPO的定價為44美元，該公司將募資略低於80億美元，完全稀釋的股票價值為804億美元。

根據去年8月最近一輪私下募資，Uber的估值為760億美元。

Uber是計劃今年公開上市的幾家矽谷獨角獸公司之一。除已於上月上市的Lyft和Pinterest外，通訊軟體Slack也預計今年上市。

Lyft在3月底上市時，不但調高了原本的價格區間，還將發行價設在區間的上限 ，但上市後卻面臨了賣壓，8日股價比其上市價72美元低逾26%。

但部分分析師看好Uber股價，晨星分析師莫哈拉比估計Uber市值為1,100億美元，或每股58美元，原因其市場領導地位和潛在的市場規模。