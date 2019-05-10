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Dyson攻電動車 秀成果

2019-05-10 01:44經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

知名吸塵器大廠Dyson前年公布電動車計畫，目前有超過500名員工投入相關工作。...
知名吸塵器大廠Dyson前年公布電動車計畫，目前有超過500名員工投入相關工作。 路透
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知名吸塵器大廠戴森（Dyson）8日公布該公司第一批電動車專利，顯示出超長軸距、座椅傾斜的內裝與空氣動力學設計，讓人一窺戴森打算在2021年推出首款電動車的可能樣貌。

戴森是在18個月前申請這批專利。該公司創辦人戴森（James Dyson）在寫給員工的電郵中表示，這些專利「並不是透露我們車子的樣貌，或揭露相關的細節，而是讓人一窺公司正在思考的一些創新做法」。

這批專利還顯示戴森正考慮設計出配備更大更窄輪胎的車輛以節能省電，並透過較傾斜的擋風玻璃來改善空氣動力學並避免光學畸變的風險。戴森的電郵也暗示車款具有低重心以改善操控性。該公司在網站上還新增一個新的汽車網頁，詳細介紹它在汽車世界的歷史與擁有的馬達經驗如何貢獻在汽車上。

戴森最初在2017年公布電動車計畫，預計將投資20億英鎊（26億美元）於打造車款與車用電池，去年更表示將在新加坡設廠研發，目標2021年推出首款電動車。

戴森在信中表示，這款車下月將加強測試，目前有超過500名員工投入相關計畫。

戴森被比擬為家電界的賈伯斯與沃茲尼克（蘋果公司共同創辦人），他本人則以「發明家」自居，其同名品牌推出的吸塵器、吹風機、無葉片電風扇與空氣清淨機走高價路線，依然大受消費者歡迎，成功的秘訣就在於將「研發第一」奉為圭臬。

戴森的第一個產品是市面上首款不用集塵袋的吸塵器，卻耗費他15年研發並經歷5,127個原型機，一推出就顛覆整個產業。另一個例子則是耗費20年完善技術後才讓掃地機器人上市。

無論市場如何變化，戴森始終要求員工要有「工程師的思維」。他說：「我們不只是想製造好看的產品，而是要先做出功能優秀的產品」。

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