美銀美林：隨著醫療科技進步 未來人類將長命百歲

2019-05-09 23:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



美銀美林指出，未來十年一個巨大的投資機會，將是那些研究如何延長人類壽命的公司，到2025年市場規模將攀抵至少6,000億美元。

美銀美林分析師特蘭及以瑟列表示，基因定序業者Illumina、高科技公司如Google、生技公司如諾華，都將站在提高人類生活品質、延長人類壽命這個前所未有的風口浪尖上。

美銀美林發布報告，向客戶指出基因科技、大數據，及「逆齡」的創新，將使人類壽命超過100歲。

以瑟列及特蘭在報告中寫道：「2020年每73天醫療知識便翻倍，相較於2010年是每3.5年，而從2003年以來，基因定序成本已下滑99.999%」，這促成了精準醫學的新領域，延長人類平均壽命，宣告「科技人性」（techmanity）革命的來臨。

常是科幻小說主題的延年益壽，將成為日益受矚目的獲利管道。美銀美林點出這規模達1,000億美元的市場當紅的五大題材：基因體學、大數據／AI健康、未來食物、逆齡、「登月藥物」等。

●基因體學

美銀美林說，基因體學到2025年將成410億美元的產業，「提供下一代的基因編輯科技，在預防及治療疾病上促成潛在革命性進展」。

市值460億美元的基因定序業者Illumina、270億美元的實驗儀器商Agilent、890億美元的生命科學器材商丹納赫集團 （Danaher）都在此區塊有曝險。

特蘭及以瑟列指出，特別是Illumina「在推動疾病研究、藥物開發、創造分子檢驗上扮演重大角色」。

●大數據／AI健康

人工智慧（AI）的成長及愈來愈多醫療照護數據的結合，將在未來幾年幫助研究員分析病理、研究疾病的根源及影響。美銀美林指出，該科技的進步有壓低醫療成本，實現精準醫學的潛力。

本領域在2025年將成長至360億美元，包含Google母公司字母、亞馬遜及亞馬遜和摩根大通、波克夏合資的Haven，以及蘋果皆涉足此領域。

●未來食物

食品公司未來，預料將確保「更健康的飲食及確保人類永續發展」，值得關注的包括陶氏杜邦及慧優體。美銀美林說前者將專注於基因編輯，後者將推廣健康的生活方式及飲食。

●逆齡

逆齡題材的商機到2025年將增至5,040億美元，將幫助健康壽命及壽命的增加，使人類較不受疾病侵擾，但並不是長生不老。值得關注的個股包括直覺手術（Intuitive Surgical），以及與蘋果合作的Zimmer。

●登月藥物