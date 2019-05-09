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道瓊盤初跌近400點 因川普說中國破壞貿易協議

2019-05-09 22:29經濟日報 記者易起宇╱即時報導

美國總統川普說中國破壞貿易協議，使美國股市今（9）日全面走跌。 路透
美國總統川普說中國破壞貿易協議，使美國股市今（9）日全面走跌。 路透
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美國股市今（9）日全面下跌，重現本周的狂瀉走勢，因為美國總統川普在昨晚一場大會上說中國「破壞貿易協議」，引發市場擔憂美國和中國無法在新關稅於午夜生效前達成貿易協議。

CNBC報導，道瓊工業指數今日盤初下跌約400點，標普500指數則下滑1.4%，那斯達克指數也下跌1.8%。在川普上周末威脅將對更多中國商品提高關稅後，道瓊本周已下跌逾700點，標普指數下跌逾3%。

雖然川普在美國佛羅里達州大會上指控中國破壞貿易協議，中國也發出聲明表示，如果美國實施更高關稅，中國將會加以報復，但中國的代表團本周仍將赴華府進行談判。儘管川普的用詞變得更強烈，白宮昨日聲稱中國仍然希望能夠達成協議，讓昨日股市倖免於難，道瓊收在平盤。

Raymod James公共政策分析師Ed Mills說，周四將是關鍵日。「我們相信中國官員將會期盼讓周五的加徵關稅延後生效，好與美方在關鍵領域的適當程度承諾方面持續對話。不過，最近這幾天的市場反應，給了川普維持激烈語調的餘地。」

對貿易敏感的晶片廠商今日股價都遭受創擊，輝達和美光各分別下跌約4%。

英特爾股價繼前一天交易日下跌近5%後，今日又再下跌5%，該公司日前表示，未來三年的營收和每股獲利成長率都將只有個位數。

川普標普白宮
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