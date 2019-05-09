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貿易戰升溫如何投資？高盛、法興等業者建議這麼布局

2019-05-09 19:09經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

美中貿易戰可能在本周五升溫，導致美股連跌兩天，投資人該如何布局？高盛的策略師看好微軟等服務類股、較不青睞蘋果等產品製造業類股；法國興業銀行建議持續做多美元，瑞銀與野村證券則看貶人民幣後市。

儘管川普推文表示，中國副總理劉鶴訪美是為「達成一項協議」，而白宮發言人桑德絲也說，美國已收到「暗示」顯示中國想要達成協議，但不久後，中國商務部卻表示，若美國加徵關稅，中方將不得不採取必要反制措施。高盛分析師菲利普斯認為，華府上調關稅的機率為60%。

以首席股票策略柯斯汀（David Kostin）為首的高盛分析師說，去年的交易顯示，只要貿易紛爭持續，服務業股票的表現將優於產品製造業。高盛分析師現在建議投資人鎖定對貿易戰暴險較少的服務業股票，理由是服務業的銷售與獲利成長較快、毛利率較穩定，而且資產負債表也較強健。

在標普500指數成分股中，高盛將260檔股票劃分為服務業，包括微軟、亞馬遜及波克夏在內；另外240家公司被劃分為商品生產企業，包括蘋果、嬌生及埃克森美孚等公司。

高盛分析師並表示，在服務業中包括軟體、媒體、娛樂、零售及銀行都將是穩健的投資押注，並特別點名Google母公司字母、微軟及亞馬遜為投資首選。今年迄今字母的A股及C股上漲13%、微軟漲24%，亞馬遜漲28.4%。

此外，法國興業銀行新興策略師傑森．道（Jason Daw）說，儘管美元最近升勢兇猛，但如果本周末貿易戰未能趨緩，亞洲貨幣可能進一步走跌。他在報告中說，在岸人民幣兌美元比預期更早貶破7元關卡的機率增加，並建議做多美元兌新台幣、印度盧比及印尼盾，

瑞銀則表示，若美國對中國加徵關稅，新興市場貨幣可能受創最重，人民幣兌美元可能測試7元關卡；若美國對中國全面加徵25%關稅，人民幣可能進一步貶至7.2元。野村的策略師則預測，離岸人民幣兌美元可能貶至6.9元。

在岸人民幣兌美元9日盤中跌0.6%至6.8245元，離岸人民幣兌美元也貶近0.6%至6.8470元。

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