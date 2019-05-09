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以為勞退被扣錢？這個勞保局新方式你要知道

影／搭飛機想圖個清靜？美記者實測告訴你坐哪最好

2019-05-09 17:55聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

搭過飛機的人都知道，機上噪音層出不窮，常常讓人神經緊繃，難以好好休息。《華爾街日報》記者為此實地試搭不同型號的客機，一一揭露機上各種噪音來源及技巧性避開的方法。

《華爾街日報》記者麥卡尼（Scott McCartney），實地測試波音777、空巴A319和空巴A320三台飛機上不同位置的噪音程度，指出飛機上噪音大小和飛機種類、座位位置以及乘客的飛前準備都有關係。

麥卡尼指出，慎選飛機種類是避免噪音的第一要件。因為飛機上最大的噪音來源就是引擎，所以越新的飛機引擎噪音越小，而機體較寬大的飛機也比小飛機安靜。

在整趟飛行旅程中，起飛和降落永遠是最吵的，可達到90分貝，比除草機的聲量還大。而在三架實測的飛機中，最奇怪的就屬空巴A320在降落時，所發出的液壓摩擦聲，居然達到了84分貝。麥卡尼開玩笑表示，聽起來像是兩隻貓在打架。

一般人或許會覺得靠窗座位比較好睡，因為能讓頭部有支撐點，但其實靠窗座位也比走道座位吵，因比較靠近窗外空氣流過機體的聲音，其中最吵的莫過於引擎旁的靠窗座位，怕吵的人應避免坐這。不過麥卡尼也表示，為了安靜個幾分貝，而選擇坐中間也非明智之舉，因為舒適度和方便性也是飛行經驗是否愉悅的重要因素。

同時，機頭比機尾安靜，也難怪航空公司會把頭等艙放在機頭，所以畫位的時候最好選擇引擎前方的座位。其他，像是上方置物櫃開關，餐桌的開關以及廁所的沖水聲，都能在瞬間達到近100分貝。

另外，機上最吵同時也是最無法避免的噪音，則是機組和機長的廣播，因為根據規定，廣播聲量必須要達到能讓全機艙的乘客都清楚聽到的程度。因此麥卡尼也建議，如果真的想要一趟安靜的飛行旅程，耳塞或是除噪耳機必不可少。

搭乘過飛機的人都知道，飛機上各種噪音層出不窮，常常讓人難以好好休息，《華爾街日報...
搭乘過飛機的人都知道，飛機上各種噪音層出不窮，常常讓人難以好好休息，《華爾街日報》記者實地測試，告訴你飛機上哪裡最安靜，機位要怎麼選，才能有個舒適的旅程。圖片翻攝《華爾街日報》
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噪音空巴華爾街
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