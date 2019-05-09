分析師：美股前方有2陷阱 晶片股行情震盪難免

2019-05-09 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國股市技術分析師表示，美股投資人不久將面臨兩個陷阱，未來會掉落哪個陷阱難以斷定，但以機率來看「空頭陷阱」出現的可能性大於「多頭陷阱」。換言之，空方投資人遭「軋空」機率比較大。

投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）在MarketWatch網站撰文表示，他分析美股線圖研判，美股接下來可能的走勢有三種，估計發生機率如下：

• 多頭陷阱成真機率：30%

• 空頭陷阱成真機率：45%

• 多空拉鋸機率：25%

艾羅拉認為，最可能的發展是空方陷入「空頭陷阱」，講白一些就是美股走高機率達45%。

隨著美中貿易戰緊張情勢再起，股市面臨的不確定性和波動加劇。投資人要如何趨吉避凶？以下是艾羅拉的看法：

• 最不受美中貿易緊張影響的個股包括：Google、亞馬遜和臉書，因為在中國大陸市場直接曝險低。

• 最可能受影響的是對中國直接曝險高的公司，像是蘋果、星巴克、Nike和波音。

• 半導體股可能面臨行情劇烈震盪，例如英特爾、超微（AMD）、美光和科沃（Qorvo）。