夏普整頓有成！將向債權銀行買回千億日圓優先股

2019-05-09 17:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



夏普計劃向兩大貸款銀行買回優先股，減少財務負擔。（圖／路透） 分享 facebook 隨著夏普（Sharp）在母公司鴻海推動整頓之下，獲利逐步回升後，夏普計劃今年度向瑞穗銀行與三菱日聯銀行兩大貸款銀行買回並收回所有約1,000億日圓（9.05億美元）的優先股。此舉可減輕財務負擔，也可避免普通股的權益遭到稀釋。

日經新聞報導，這是繼夏普1月買回約850億日圓的優先股後，再度計劃回購優先股。

由於優先股配發的股利高於普通股，因此買回優先股可降低企業的財務負擔。夏普在2017年度登錄要向上述兩家銀行支付的三年股利達150億日圓。

這兩家銀行在7月後也將獲得能將這些優先股轉換成普通股的權利，如此一來，將使得夏普在外流通股數提高多達20%的幅度，這也讓一般股東憂心手上持股將遭到稀釋。

夏普在過去因主力產品液晶面板業務下滑而出現大幅虧損。在渴求現金的情況下，夏普透過以債轉股（Debt Equity Swap）的方式補充資金，而瑞穗與三菱日聯銀行就是在這樣的情況下於2015年買進夏普的優先股。

接著鴻海在2016年8月入主夏普，在夏普重建其營運過程中，處置這些優先股就成了優先任務。

夏普在去年6月表示，將透過公開發行股票的方式籌資2,000億日圓來買回這些優先股。然而隨著夏普股價下跌，上述公開發行股票的計畫也暫時擱置，夏普則決定動用自有資金逐步進行買回這些優先股。

夏普預估在明年3月底止的年度淨利為800億日圓。消除先前事業失誤措施所帶來的負擔，也將代表示夏普在鴻海進行整頓下達到某個里程碑。

儘管買回優先股將導致公司的資金水準降低，但只要財務情況穩健，夏普的信用評等將獲得改善，這將讓該公司透過以更有利條件發行債券等各種籌資方式來取得資金。