英特爾展望輸給台積電 股價重挫2.5%

2019-05-09 14:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國晶片製造商英特爾（Intel）預期未來三年獲利僅小幅成長，落後給台積電等主要競爭對手，股價挫跌2.5%。

英特爾4月底公布第4季財報，營收和獲利都不如預期，並預測今年營收下滑，本季展望也讓人失望。當時執行長史旺（Bob Swan）向投資人坦言：「我們讓各位失望，也讓自己失望。」

這是史旺正式出任執行長以來第一場投資人大會，他表示，預期至2023年前，英特爾在規模3,000億的晶片市場市占率僅28%，相當於營收850億美元。

史旺指出，由於個人電腦晶片的營收低迷，抵銷資料中心晶片的兩位數營收成長，未來三年英特爾營收和每股盈餘的成長率，都將只有個位數。營益率將持穩於32%，但提升10 奈米製程技術的支出將導致毛利率下滑。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，英特爾的預測顯示該公司的成長可能不如主要對手，尤其是在或方面。他指出，英特爾坦承未來兩年半面臨毛利率壓力，盈餘成長只能跟上營收的步調。

Kinngai Chan表示，英特爾的競爭對手未來幾年的營收成長率預估約為5%，但盈餘的成長速度比營收快。