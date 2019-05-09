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美國庫存下滑推升油價 美中貿易協議前景令金價走低

2019-05-09 07:28經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

原油期貨周三上漲約1%，因美國原油庫存意外下滑，但美中貿易戰升級引發需求疑慮，限制油價漲幅。金價回落，因白宮示意中國希望達成貿易協議。

布蘭特原油期貨上漲0.49美元或0.7%，結算價報每桶70.37美元。西德州原油期貨收漲0.72美元或1.2%，結算價報每桶62.12美元。

美國能源資訊署（EIA）表示，上周美國原油庫存減少400萬桶，分析師預估為增加120萬桶。

美國對伊朗和委內瑞拉的制裁，以及石油輸出國組織與盟國（OPEC+）減產，使全球供給前景趨緊，今年以來油價累計上漲逾30%。

華盛頓周三揚言，近期內將對伊朗實施更多制裁，並警告歐洲不要與伊朗交易。

不過，美中貿易緊張關係升級，令油價承壓。芝加哥Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「市場擔心貿易戰將損害石油需求，因此看跌油價。」

金價周三攀升，盤中觸及4月15日以來高點，因市場擔心貿易爭端可能影響全球經濟成長。但白宮示意仍可能與中國達成貿易協後，金價回落，因避險需求減少。

黃金現貨下跌0.3%，報每英兩1,280.76美元。美國黃金期貨收跌0.3%，報每英兩1,281.40美元。

美中預定周四展開最新一輪貿易談判。U.S. Global Investors的首席交易員Michael Matousek表示：「投資人樂觀地認為，此輪談判會達成協議，這提振對風險較高資產的胃納，打壓金價。」

金價油價伊朗
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