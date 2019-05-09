標普500指數連跌三日 投資人觀望美中貿易談判進展

2019-05-09 07:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



投資人審慎觀望美中貿易談判最新發展之際，美股漲跌互見，標普500指數周三連跌第三日。

道瓊工業指數收漲2.24點或0.01%，報25,967.33點；標普500指數收跌4.63點或0.16%，報2,879.42點；那斯達克指數下跌20.44點或0.26%，報7,943.32點。

美國總統川普暗示美中本周仍可望達成協議，他8日在推特推文，表示中國談判代表「剛知會」白宮，他們將「赴美敲定協議」。白宮發言人桑德斯表示，北京表態希望與美國達成貿易協議；中國首席談判代表、國務院副總理劉鶴定9日訪美。

美股盤中小幅走高。不過，美國可能自周五起把價值2,000億美元的中國進口商品的關稅從10%提高到25%。中國商務部回應，若美方升級關稅措施，中方將不得不採取必要反制措施。

投資人認為，貿易磋商進展情況喜憂參半，美股漲勢無以為繼。Robert W. Baird市場策略師Michael Antonelli表示：「市場仍傾向於看空。」SunTrust Advisory Services的首席市場策略師Keith Lerner表示：「投資人不確定本周貿易談判會產生什麼結果。」

美股財報季進入尾聲，分析師預估首季標普500指數成分股企業的獲利成長1.2%，優於原先預期的下滑2.3%。目前已公布財報的426家標普500指數成分股企業中，約75%的獲利優於預期。

晶片製造商英特爾股價下跌2.5%，拖累科技類股，因財測不如預期。