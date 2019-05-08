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蘋果獲鴻海助攻印度市場 敲定首家零售店設點清單

2019-05-08 18:28經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

蘋果公司據傳已敲定在印度成立首家零售店的設點清單。路透
蘋果公司據傳已敲定在印度成立首家零售店的設點清單。路透
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蘋果公司據傳已敲定在印度成立首家零售店的設點清單，要再度強攻這一全球成長最快的智慧手機市場。台灣鴻海赴印度組裝高階iPhone，也將為蘋果的印度布局大增助力。

彭博資訊引述消息人士報導，目前蘋果已考慮孟買的數個高檔地段，計劃數周內就會做最後設點決定，而且獲納入考量的地點可比擬蘋果在紐約第五大道、倫敦攝政街或巴黎香榭麗舍大道上的據點。

蘋果由於無法符合一定比率製造原料源自印度的規定，因此遲遲無法在印度開設直營零售店。不過蘋果正將部分生產遷移至印度，並與政府洽談零售店設點事宜。

蘋果顯然正為印度事業進行艱困而昂貴的基礎建設工作。蘋果最重要的代工業者鴻海正在對印度生產的iPhone XR系列進行品質測試，且計劃於清奈廠開始量產。目前緯創已於班加羅爾廠組裝較舊款iPhone。消息人士說，這些在當地提高生產的舉措應有助蘋果在5月底或6月初印度新政府上台後，加速獲准設立直營零售店。

蘋果目前在印度市場發展受限，主因當地消費者較青睞小米、Vivo等平價的中國品牌智慧手機。然而蘋果在大中華地區流失市占之際，執行長庫克矢言改善iPhone的印度銷量。在印度製造也可望讓iPhone免於被課徵20%的進口手機關稅，有助提高競爭力。

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