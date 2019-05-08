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何止一字千金 川普1字砍股市130億美元市值

2019-05-08 16:58經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

美國總統川普周日兩則102個字的推文導致全球股市市值蒸發1.36兆美元。 美...
美國總統川普周日兩則102個字的推文導致全球股市市值蒸發1.36兆美元。 美聯社
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川普5日發出兩條不過102個字的推文，但影響力超大，已導致本周迄今全球股市市值蒸發1.36兆美元，算一算等於每個字砍掉130億美元的股市市值。

川普上周日推文說，計劃本周五（10日）調高對中國產品的關稅。這席話不僅引發走避不及的投資人慘賠，連市場波動性也捲土重來，俗稱美股「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）兩天內竄升50%，且自1月來首度突破20。

和美中貿易關係相關的風險又如潮水般湧現，而截至上周末之前，投資人已有好長一段時間不再擔心這個議題。市場近幾周來呈現安穩舒適狀態，因為投資人對於貿易協商進展良好甚具信心，且主要央行立場轉向鴿派，且美國企業獲利情況優於預期。

盛寶金融駐雪梨澳洲市場策略師克雷（Eleanor Creagh）表示：「最新的轉變為市場增添新的不確定性，原先多數市場參與者已假定談成貿易協議。」

摩根大通資產管理公司全球市場策略師克雷格（Kerry Craig）仍相信美中能達成協議，但可能要花費比預期更久的時間。他說：「市場回檔的原因是全球股市已經大漲許多，而投資人或許早已在尋求進行部分獲利了結的理由。」

隨著股價下滑，一些投資人顯然正重新布局。例如外匯交易服務供應商萬達亞太（Oanda Asia Pacific）的資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）表示：「我的感覺是，投資人正減少投資組合做為預防措施。」

川普102個字的推文引發全球股市本周迄今約1.36兆美元市值蒸發。（截自川普的推...
川普102個字的推文引發全球股市本周迄今約1.36兆美元市值蒸發。（截自川普的推特）
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川普外匯芝加哥
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