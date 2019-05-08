「冰與火」一個穿幫鏡頭 讓星巴克爽拿717億免費廣告

2019-05-08 15:26 聯合新聞網 綜合報導



隨著HBO古裝劇「冰與火之歌：權力遊戲」最終季開播，網路的討論聲量不斷，5日播出的第4集中，影迷驚喜發現劇中角色龍母前方的桌子上，竟然出現一杯「星巴克」，雖然事後證實是劇組穿幫、該杯飲料也並非星巴克，但早就在全世界的社交網站被瘋狂轉載與討論，行銷公司預估，星巴克此次意外獲得約23億美元（約717億元台幣）的免費廣告。

冰與火之歌畫面出現星巴克外帶杯。圖擷自／YouTube 分享 facebook 在「冰與火之歌」的第4集，當時龍母坐在鏡頭角落，而「疑似星巴克」的咖啡杯也出現不到一秒，可是依然被眼尖的網友抓包，截圖上傳至社群媒體。影集製片人伯尼考菲爾德（Bernie Caulfield）在7日坦承，這個咖啡杯確實是HBO罕見的穿幫鏡頭，該劇的Twitter帳號也發文表示，「來自臨冬城的消息，本集桌上出現的拿鐵是個錯誤，丹妮莉絲（龍母）點的是一杯草本茶」。

綜合外媒報導，一位Twitter的女發言人指出，6日早上與星巴克有關的推文，平均每小時的發文數量是平常的10倍，「今天有超過310萬條推文，平時一天根本連10萬條都不到」。

行銷公司Hollywood Branded的首席執行長瓊斯（Stacy Jones）估計，這次話題的廣告效益高達23億美元，對星巴克來說根本是從天上掉下來的禮物，她引用Critical Mention的媒體統計數據發現，全世界的網路、電視、廣播等媒體共提到了10627次星巴克與「冰與火之歌」，而且這還只是數據的其中一項紀錄，更重要的社群統計還沒有納入調查。

瓊斯表示「正在談論這一點的觀眾人數，不只遍布全球還可能超過1億人」、「這很瘋狂！對於一個品牌來說幾乎不會發生」。Hill Impact執行長Dan Hill認為，正因為這件事是「意外」，才讓它變得有趣以及有價值，若是星巴克與「冰與火之歌」用置入性行銷來打廣告，反而沒有這樣的效果。而HBO也已經將官網上的穿幫鏡頭編輯掉，不少影迷都發現咖啡杯不見了。