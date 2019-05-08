影／美國伊朗對峙升高 龐培歐速訪伊拉克穩情勢

2019-05-08 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國國務卿龐培歐7日無預警造訪伊拉克，與伊拉克總理等高層會面，向伊拉克官員傳達「伊國保護美方安全的責任與重要性」。目前正逢美國總統川普宣布退出伊朗核子協議一周年，伊朗威脅重啟部分核子活動，美國則控伊朗計畫攻擊美軍。國安顧問波頓上周日透露，美國派遣航艦打擊群與轟炸機前往中東，警告伊朗勿輕舉妄動。

目前正在歐洲訪問的龐培歐，7日突然打斷原定前往德國柏林的行程，旋風式造訪伊拉克待了約4小時，與伊拉克總理等高層會面。他稱會面成果豐碩，向伊拉克官員傳達了「伊國保護美方安全的責任與重要性」，伊拉克當局也保證會盡責保護地面美軍。

美國總統川普退出《伊朗核協議》8日滿一年，川普政府不但恢復對伊朗的制裁，同時還威脅制裁向伊朗購買原油的國家，讓美國和伊朗關係再度惡化。伊朗7日雖然重申不會退出核協議，但向歐盟表示「已無他路」，8日起收回在協議中做出的部分承諾。

美國官方近期則一再表示，情報顯示伊朗意圖煽動中東動亂，但並未提出具體說明；《CNN》報導，美國官員透露，掌握特定可信的情報，伊朗部隊計畫在包括伊拉克在內的地區瞄準美軍攻擊。

白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）5日說，美國派遣航艦打擊群與轟炸機前往中東。國防部也隨後證實，「林肯號」航母（USS Abraham Lincoln）確定前往中東，並部署B-52轟炸機，因應美國與伊朗的緊張關係，防止伊朗可能攻擊該地區的美軍。