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影／美國伊朗對峙升高 龐培歐速訪伊拉克穩情勢

2019-05-08 12:35聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國國務卿龐培歐7日無預警造訪伊拉克，與伊拉克總理等高層會面，向伊拉克官員傳達「伊國保護美方安全的責任與重要性」。目前正逢美國總統川普宣布退出伊朗核子協議一周年，伊朗威脅重啟部分核子活動，美國則控伊朗計畫攻擊美軍。國安顧問波頓上周日透露，美國派遣航艦打擊群與轟炸機前往中東，警告伊朗勿輕舉妄動。

目前正在歐洲訪問的龐培歐，7日突然打斷原定前往德國柏林的行程，旋風式造訪伊拉克待了約4小時，與伊拉克總理等高層會面。他稱會面成果豐碩，向伊拉克官員傳達了「伊國保護美方安全的責任與重要性」，伊拉克當局也保證會盡責保護地面美軍。

美國總統川普退出《伊朗核協議》8日滿一年，川普政府不但恢復對伊朗的制裁，同時還威脅制裁向伊朗購買原油的國家，讓美國和伊朗關係再度惡化。伊朗7日雖然重申不會退出核協議，但向歐盟表示「已無他路」，8日起收回在協議中做出的部分承諾。

美國官方近期則一再表示，情報顯示伊朗意圖煽動中東動亂，但並未提出具體說明；《CNN》報導，美國官員透露，掌握特定可信的情報，伊朗部隊計畫在包括伊拉克在內的地區瞄準美軍攻擊。

白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）5日說，美國派遣航艦打擊群與轟炸機前往中東。國防部也隨後證實，「林肯號」航母（USS Abraham Lincoln）確定前往中東，並部署B-52轟炸機，因應美國與伊朗的緊張關係，防止伊朗可能攻擊該地區的美軍。

對此，伊朗稱美國是在玩「心理戰」，指出「林肯號」航艦早就已經進入地中海，美國只是在吹捧誇大早就安排好的軍事行程。伊朗外交部長查瑞夫(Mohammad Javad Zarif)還在推特上表示：「如果美國感到不安全，這是因為他們被這個地區的人唾棄，然後怪罪伊朗不想辦法改變這事實。」

目前正在歐洲訪問的美國國務卿龐培歐，7日無預警造訪伊拉克4小時，與伊拉克總理等高...
目前正在歐洲訪問的美國國務卿龐培歐，7日無預警造訪伊拉克4小時，與伊拉克總理等高層會面，向伊拉克官員傳達「伊國保護美方安全的責任與重要性」，抗衡來自伊朗的威脅。路透
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伊朗伊拉克美軍
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