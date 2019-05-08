美國圍堵怎麼辦？伊朗在「灰市」出售石油

2019-05-08 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



伊朗首都德黑蘭南方的波斯灣Soroush油田產油平台。路透 分享 facebook

美國總統川普去年退出與伊朗簽訂的核協議，針對伊朗石油展開制裁，初期還准許八個經濟體繼續進口伊朗石油半年，但這項豁免在本月初到期，之後再向伊朗購油的國家即將面臨美國制裁。伊朗石油部副部長札曼伊尼亞5日說，他們已動員所有資源，在「灰市」售油。

伊朗稱美國的制裁是非法的，且他們將挑戰美國的制裁，繼續出口石油。札曼伊尼亞說，伊朗正在「灰市」售油。他未說明「灰市」的細節，但有多項報導說，2010年代初期伊朗同樣面臨制裁期間，曾以大幅折扣價出售石油，且多半透過民間企業售出。

灰市通常指的是介於合法市場白市及非法市場黑市之間的銷售管道。

札曼伊尼亞說：「我們當然不會像在協議期間那樣，每天賣出250萬桶。」但他未說明目前銷售數字。他還說，伊朗政府正準備就財務及經濟管理，做出多項決定，灰市售油「並非走私」，「這是在對抗我們認為不正當或不合法的制裁」。

美國原給予八個經濟體豁免伊朗石油出口禁令，包括中國大陸、日本、南韓、印度、台灣、土耳其、義大利、希臘；白宮上月22日宣布，這項豁免在本月1日到期後終止。

路透報導，今年3月，伊朗原油在亞洲的最大進口國──中、日、印、南韓，每天進口157萬桶，是去年7月以來的最高數量；但今年第一季的總進口量已較去年同期減少31%。

金融資訊服務機構Refinitiv Eikon的數據顯示，伊朗石油在4月份仍出口到中、日、印及南韓，但5月初僅中國仍有伊朗石油運抵當地。