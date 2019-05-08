新加坡央行動用外匯存底 撥330億美元給政府長期投資

2019-05-08 10:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



新加坡金融管理局動用相當於11%外匯存底給政府用於長期投資。路透 分享 facebook

新加坡金融管理局（新加坡央行）今天發布新聞稿說，將從外匯存底撥轉450億星元（330億美元）給政府，供政府長期投資。

這筆資金本月將完成轉移，由新加坡政府投資公司（GIC）管理，GIC是新加坡的主權財富基金。

新加坡金管局貨幣政策調整主要靠匯率。這些資金，是金管局認為除安定貨幣政策信心之外多餘的資金。新加坡4月為止外匯存底餘額為4040億星元，相當於新加坡第1季國內生產毛額（GDP）的82%。