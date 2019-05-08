布蘭特原油跌破70；黃金三連漲；鋅因貿易戰威脅重挫

2019-05-08 07:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



原油期貨下跌，因美國總統川普的最新關稅威脅加大了美中貿易戰升級的風險。金價連續三個交易日上漲，美國股市暴跌以及中東地區緊張局勢的加劇刺激了對黃金的避險需求。鋅價跌至兩個月低點，交易員擔心美中貿易戰的激化將拖累全球經濟，而德國下調經濟成長預測，也給需求造成了更多阻力。

●原油：布蘭特原油跌破70美元

原油期貨下跌，加入全球股市跌勢，美國總統川普的最新關稅威脅加大了美中貿易戰升級的風險。

布蘭特原油期貨下跌1.9%，1個多月來首次跌破每桶70美元，因投資人擔心全球經濟可能遭受破壞。美中官員仍準備在華盛頓舉行新一輪談判，但川普揚言中國關稅加碼的談話，也引發中國報復威脅。

隨著美國加大對伊朗的制裁，沙烏地計劃增加對亞洲客戶的出口，這也給油價帶來下跌壓力。與此同時，美國原油庫存升至2017年以來的最高水準。

7月交割的布蘭特原油原油期貨結算價報每桶69.88美元，創4月4日以來最低結算價。自上月末觸及今年高點以來已經下跌約7%。6月交割的西德州中級原油（WTI）原油期貨下跌1.4%，至每桶61.40美元。

●貴金屬：黃金期貨走高

金價連續三個交易日上漲，美國股市暴跌以及中東地區緊張局勢的加劇刺激了對黃金的避險需求。

與伊朗關係緊張之際，美國在中東地區部署一個航空母艦攻擊群和轟炸機隊。美元緩和也有助於支撐黃金，黃金早些時候曾下跌0.4%。

歐盟委員會下調對歐元區的經濟成長預測，削減對德國的經濟預測；報告發布後， 歐元兌美元匯率延續跌勢。

紐約時間下午1:30，紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格上漲0.1％，結算價每英兩1,285.60美元。

●基本金屬：鋅價跌至兩個月低位

鋅價跌至兩個月低點，率基本金屬下跌，因交易員擔心美中貿易戰的激化將拖累全球經濟，而德國經濟成長預估的下調也給需求造成了更多阻力。

花旗集團分析師表示，如果美國將對2,000億美元中國商品加征關稅的威脅兌現，鋅可能有損失最嚴重，因對該金屬的押注超過了任何其它金屬。

倫敦金屬交易所的鋅期貨合約下跌2.9%，結算於每噸2,692美元。歐盟委員會下調對歐元區的經濟成長預測，削減了對德國的經濟預測，並警告稱貿易緊張局勢升級可能使前景更加糟糕。

銅價一度下跌1.3%至每噸6,152美元，逼近上周觸及的低位6,150美元。