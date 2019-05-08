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台股ADR除台積電外全倒 市場沒料到陸若被加關稅必報復

2019-05-08 07:14經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR周二除台積電外全都下跌，受美股大跌拖累，台股今天開盤預料將補跌。

台積電ADR平盤作收，較台北交易股票溢價縮為3.2%。

美國股市周二創下3月以來最大跌幅，道瓊工業指數大跌473點，投資人對美國總統川普對中國商品加徵關稅的威脅依然忐忑不安。有報導說，假如川普真的兌現加徵關稅的威脅，中國將準備實施報復性關稅。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌1.7%，報2,884.05點，盤中最大跌幅接近2.4%。 那斯達克綜合指數下跌2%，報7,963.76點，盤中最大跌幅2.8%。道瓊工業平均指數下跌1.8%，創下今年第二大跌幅，收25,965.09點。標普500指數和那斯達克也分別創下今年第三大跌幅。

若中國報復將不堪一擊的晶片股大跌，費城半導體指數大跌2.4%。輝達大跌3.8%。蘋果（Apple）也大跌2.7%。

台灣加權股價指數昨天漲90.02點收10,987.14點，台積電漲1.4%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 68.54 -2.85 71.00 -3.47

友達 AUO 10.49 -2.02 10.75 -2.42

中華電 CHT 110.80 -0.58 110.50 0.27

台積電 TSM 270.80 0.00 262.50 3.16

聯電 UMC 13.31 -0.92 13.60 -2.17

資料來源：彭博

台積電台股標普
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