親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰卡關
新日皇德仁即位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

加徵關稅似成定局 道瓊創今年初來最大跌幅

加徵關稅似成定局 道瓊創今年初來最大跌幅

2019-05-08 04:38世界日報 記者張大仁／綜合報導

因美國貿易官員明確表示，本周末中國商品將加徵關稅，讓原本希望川普總統的周末推文威脅只是談判策略的交易員大失所望，美國股市重挫。

賴海哲（右）一番話讓美國股市希望破滅。 美聯社
賴海哲（右）一番話讓美國股市希望破滅。 美聯社
分享

道瓊工業平均指數在盤中跌深648.77點後，下跌473.79點或1.79%收2萬5965.09點，為1月3日以來最大單日跌幅。

史坦普500指數下跌48.42點或1.65%收2884.05點；那斯達克綜合指數下跌159.53點或1.96%收7963.76點。道指所有30支成分股均下跌，所有11個史指類股也都在廣泛拋售中走低。

貿易領頭羊開拓重工和波音的股票分別下跌2.26%和3.96%。這也是波音1月以來首次突破200日移動均線。一旦中國採取報復手段，晶片製造商受創最深，隨著英特爾下跌1.44%，科技股領跌。蘋果也下跌2.7%。

美國貿易代表賴海哲告訴記者，美國將在10日如期對中國進口產品加徵關稅。

瑞銀(UBS)策略師帕克(Keith Parker)在報告中表示，賴海哲的評論「進一步提高了關稅戰升級的可能性」。全面的貿易戰將削減全球經濟成長45個基點，而中國的國內生產總值將受到1.2%至1.5%的打擊。

他說：「鑑於下一批關稅將直接衝擊美國消費品，我們仍然認為貿易戰的可能性很小，但它會產生很大的負面影響。」

在川普總統推文表示將在10日將2000億元中國商品的現行關稅由10%提高至25%後，賴海哲跟進發表上述言論。川普還威脅要「在短期內」對另外3250億元的中國商品加徵25％的額外關稅。

川普的推文最初在6日令市場震驚。道指跌深多達471點，那指一度下跌2%。然而，由於消息指中國代表團仍將前往華盛頓進行談判，並且交易員認為川普的推文只是虛張聲勢，股市反彈收盤遠低於低點。

但賴海哲的評論破壞了這些希望。道指突破6日低點，賣盤加速。

【中央社／紐約7日綜合外電報導】

由於美國總統川普揚言對中國加徵關稅，投資人憂慮加深，美股今天午盤重挫，道瓊工業指數大跌逾500點。

接近台北時間8日凌晨1時40分，道瓊工業指數下挫超過530點或2.0%，報25901.59點。

標準普爾指數也下跌2.0%，報2874.46點。

科技股那斯達克指數下挫2.3%，報7935.33點。

川普波音華盛頓科技股
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

歐元區景氣 可望觸底

2019-05-07 00:25

小摩：全球新出口訂單連八降

2019-05-07 23:45

股神的話也不聽！ 特斯拉就是要賣車險

2019-05-08 00:41

提列14億歐元罰款準備金 BMW第1季獲利重摔逾七成

2019-05-08 00:50

大馬降息1碼 三年來首見

2019-05-08 00:05

德工廠訂單 不如預期

2019-05-08 00:05

西方石油買安達可 有影

2019-05-08 00:03

沙國傳要增加石油供給

2019-05-08 00:03

美國有錢人 不看淡美股

2019-05-08 00:03

日股10連休後 開市收黑

2019-05-07 23:57

貿易紛爭拖累… 全球出口訂單 連8個月下滑

2019-05-07 23:46

美股早盤走弱 道瓊指數下跌逾320點

2019-05-07 22:32

英國可連續一百小時 不用燃煤發電

2019-05-07 18:00

獅航出事前一年…波音就知警示燈不會亮

2019-05-07 16:33

釀41死也不停飛…俄首款國產客機毛病多

2019-05-07 16:25

馬來西亞央行加入寬鬆行列 宣布2016年來首度降息1碼

2019-05-07 16:13

新興國負債劇增

2019-05-07 00:25

美制裁伊朗效應發酵 沙國調高出口亞歐油價

2019-05-07 00:25

洩漏個資企業 將遭歐盟重罰

2019-05-06 23:48

12天吸22億美元 復仇者聯盟4大賣

2019-05-06 23:47

歐盟反托辣斯 擬調查蘋果

2019-05-06 23:45

美科技巨人 拚多元經營

2019-05-06 23:43

迪士尼…產業印鈔機

2019-05-06 23:43

印度服務業 擴張放緩

2019-05-06 23:28

航太工程師起薪高 SpaceX 最敢給

2019-05-06 15:55

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-06 08:37

彭博資訊專欄／鮑爾通膨談話 市場霧煞煞

2019-05-06 01:13

副總統樂觀看待 美中談判拚本周達陣

2019-05-04 23:23

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

2019-05-03 16:55

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:28

非洲上線！最有潛力的行業是...電信業

2019-04-30 15:02

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

伊爾艾朗專欄／別讓股市熱到化…

2019-04-23 00:49

彭博資訊專欄／西班牙大選 傷不了經濟

2019-04-22 01:05

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38
看更多

熱門文章

談判生變 陸官媒回嗆美「準備好承擔相應後果」

2019-05-07 12:23

婚禮上演復仇者聯盟！新娘外遇慘被抓包 民眾讚新郎：高招

2019-05-07 19:53

美股期指跌幅擴大 美方證實周五加徵關稅中國擬反擊

2019-05-07 20:22

《冰與火之歌》驚現星巴克外帶杯！

2019-05-07 08:28

川普讓陸股蒸發百億 網友豪言買下推特關他帳號

2019-05-07 11:16

川普重燃美中貿易戰 美官員：陸出爾反爾

2019-05-07 06:15

誰上完廁所沒洗手就親親抱抱 13週女嬰猝死於細菌感染

2019-05-07 10:48

僅剩4天躲關稅 航空、貨代業者直呼來不及了

2019-05-07 09:45

中共商務部證實 劉鶴9至10日赴美磋商

2019-05-07 14:42

日本F35A戰機黑盒子找到了 由中國製的打撈船找到

2019-05-07 20:15

小孩尖叫就多收15% 咖啡廳制裁方案引網友熱議

2019-05-07 14:36

富國：貿易戰無法打趴美國 全球經濟反而受影響更大

2019-05-07 11:49

美股早盤走弱 道瓊指數下跌逾320點

2019-05-07 22:32

中國駭客「俘虜」美國安局軟體 借刀殺人反駭歐亞網站

2019-05-07 18:28

美股收斂跌幅…中國仍要派團赴美協商 美股期指又大跌

2019-05-07 06:33

健保自付額暴漲4倍、醫費狂飆 美數百萬家庭爆失保危機

2019-05-07 09:07

美國研究：身體擦防曬乳 化學成分一天內就進入血液

2019-05-07 19:05

美政府證實周五將對陸產品加徵關稅 指責中國背棄承諾

2019-05-07 06:50

7.2地震襲巴布亞紐幾內亞 尚未傳傷亡

2019-05-07 07:09

日自衛隊墜海 F-35A部分機體、飛行紀錄器被找到了

2019-05-07 12:57

從禁賽到摘冠…美首見非裔包辦3大選美 「但歧視一直都在」

2019-05-07 10:00

川普變臉 陸官媒刊文壯膽：美加關稅衝擊可控

2019-05-07 09:47

阿兵哥化身最強奶爸 一次養5名子女與16胞胎小狗

2019-05-07 14:15

否決讓步提議 習近平：我負全責

2019-05-07 13:12

劉鶴如期赴美磋商 學者：中國迫切希望達協議

2019-05-07 23:04

「象人」葬身地找到了

2019-05-07 13:46

美砲轟中 想把北極海變成新南海

2019-05-07 22:35

影／梅根產子 哈利初為人父超感動：願為兒赴湯蹈火

2019-05-07 12:16

伊斯坦堡市長選輸不算重選 土耳其選舉史上最大扭曲

2019-05-07 10:29

怎麼辦？正妹打工自賺大學學費發生意外 手指燒黑慘遭截肢

2019-05-07 14:15

貿易戰升高 人民日報信心喊話：中國經濟發展韌性足

2019-05-07 11:13

要穿俏護士裝？英護士穿制服破馬拉松紀錄 金氏不承認

2019-05-07 14:57

影／俄客機迫降起火41死 旅客逃生還拿行李挨批

2019-05-07 17:41

股神的話也不聽！ 特斯拉就是要賣車險

2019-05-08 00:41

奇聞！澳洲總理莫里森遭蛋襲 打中頭蛋竟沒破

2019-05-07 12:10

美擬加徵關稅 陸將反擊

2019-05-08 00:46

川普威脅加徵陸貨關稅後 本周美中談判可能有三種結果

2019-05-07 17:44

土耳其丁守中勝利 伊斯坦堡6月重選

2019-05-07 13:38

學者：美中貿易戰談判有3變數 短期全球金融恐修正

2019-05-07 15:06

有關部門到底是誰 中國外交部回應打太極

2019-05-07 17:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top