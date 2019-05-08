加徵關稅似成定局 道瓊創今年初來最大跌幅

2019-05-08 04:38 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



因美國貿易官員明確表示，本周末中國商品將加徵關稅，讓原本希望川普總統的周末推文威脅只是談判策略的交易員大失所望，美國股市重挫。

賴海哲（右）一番話讓美國股市希望破滅。 美聯社 分享 facebook

道瓊工業平均指數在盤中跌深648.77點後，下跌473.79點或1.79%收2萬5965.09點，為1月3日以來最大單日跌幅。

史坦普500指數下跌48.42點或1.65%收2884.05點；那斯達克綜合指數下跌159.53點或1.96%收7963.76點。道指所有30支成分股均下跌，所有11個史指類股也都在廣泛拋售中走低。

貿易領頭羊開拓重工和波音的股票分別下跌2.26%和3.96%。這也是波音1月以來首次突破200日移動均線。一旦中國採取報復手段，晶片製造商受創最深，隨著英特爾下跌1.44%，科技股領跌。蘋果也下跌2.7%。

美國貿易代表賴海哲告訴記者，美國將在10日如期對中國進口產品加徵關稅。

瑞銀(UBS)策略師帕克(Keith Parker)在報告中表示，賴海哲的評論「進一步提高了關稅戰升級的可能性」。全面的貿易戰將削減全球經濟成長45個基點，而中國的國內生產總值將受到1.2%至1.5%的打擊。

他說：「鑑於下一批關稅將直接衝擊美國消費品，我們仍然認為貿易戰的可能性很小，但它會產生很大的負面影響。」

在川普總統推文表示將在10日將2000億元中國商品的現行關稅由10%提高至25%後，賴海哲跟進發表上述言論。川普還威脅要「在短期內」對另外3250億元的中國商品加徵25％的額外關稅。

川普的推文最初在6日令市場震驚。道指跌深多達471點，那指一度下跌2%。然而，由於消息指中國代表團仍將前往華盛頓進行談判，並且交易員認為川普的推文只是虛張聲勢，股市反彈收盤遠低於低點。

但賴海哲的評論破壞了這些希望。道指突破6日低點，賣盤加速。

【中央社／紐約7日綜合外電報導】

由於美國總統川普揚言對中國加徵關稅，投資人憂慮加深，美股今天午盤重挫，道瓊工業指數大跌逾500點。

接近台北時間8日凌晨1時40分，道瓊工業指數下挫超過530點或2.0%，報25901.59點。

標準普爾指數也下跌2.0%，報2874.46點。

科技股那斯達克指數下挫2.3%，報7935.33點。