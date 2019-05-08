提列14億歐元罰款準備金 BMW第1季獲利重摔逾七成

2019-05-08 00:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



德國豪華車廠寶馬（BMW）7日公布財報，第1季因提列一筆14億歐元（16億美元）歐盟反托辣斯罰款的準備金，導致獲利大幅衰減，汽車製造部門也出現營業虧損，為十年來首見，不過集團整體營收和淨利仍優於市場預期。

金融時報（FT）報導，BMW第1季營業利益為5.89億歐元，遠遜於去年同期的27億歐元。但BMW執行長克魯格（Harald Krueger）表示，除此之外，公司的獲利均「達標」。上季營收下滑1%至224億歐元，略高於分析師預期的223億歐元；淨利銳減74%至5.88億歐元，依舊比分析師預期的2.33億歐元高出一倍；交車數比去年同期增加0.1%至60.5萬輛，創歷史新高。

克魯格說：「我們持續朝目標穩步前行，並預期未來將受惠於經濟順風，特別是在下半年，屆時將推出一系列嶄新車款。但同時間，在影響整個汽車產業的多個領域中，本公司大舉投資，卻也同受衝擊。」

至於核心的汽車製造部門表現，營業利益與去年同期相比由盈轉虧，虧損金額達3.1億歐元，遠不及去年同期的上18億歐元營業利益。

BMW並下修今年全年的營業利潤率，從原先目標6%-8%調降至4.5%-6.5%，但長期目標依舊維持在8%-10%。

BMW在4月發布獲利警告前，曾表示可能被歐盟反托辣斯機構罰款逾10億歐元。歐盟執委會進行為期兩年的初步調查後，認為BMW和其他四家德國車廠涉嫌共謀延後推出乾淨排放廢氣的技術。

BMW 7日表示可能提出申訴，因為BMW認為是「汽車產業內許可的協調合作，但在監管框架下，卻視之為企業聯合勾當。」