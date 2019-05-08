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股神的話也不聽！ 特斯拉就是要賣車險

2019-05-08 00:41經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）正積極籌備自家品牌的保險業務，希望能推出針對自動駕駛系統量身訂作的平價車險，但「股神」巴菲特卻看衰特斯拉的計畫，認為汽車業要成功跨足保險業，根本是難如登天。

根據金融控股公司Markel及加州一份保險監管文件，特斯拉執行長馬斯克一直以來與Markel旗下部門及另一間不具名企業合作，計劃推出特斯拉專屬保險。

馬斯克4月在法說會揭露這項計畫，目標是能更精確地將自駕輔助系統的安全益處納入考量。根據監管文件內容，特斯拉認為對自家車款的性能及駕駛有更全面的數據，相信能藉此推出更平價的車險。馬斯克表示，購買保險的車主必須「承諾不當瘋狂駕駛」，若明知故犯，保險費率將會提高。他當時訂定的目標，是能在一個月內推出保險。

不過深諳保險產業的巴菲特，則在上周末的波克夏公司股東會上毫不留情向特斯拉澆了一桶冷水，認為特斯拉貿然跨足保險業，成功機率相當低。在股東會上有人問道，特斯拉推出車險，是否會影響波克夏旗下的相關事業，巴菲特答道，經營保險事業沒那麼容易，汽車業跨足保險業的成功機率，大概與保險業跨入汽車業的成功機率不相上下，「我敢打賭，汽車業沒有一家公司敢投入保險業」。

特斯拉曾在2017年和保險業者Liberty Mutual Agency合作，推出「我的Tesla 保險」 （InsureMyTesla），目前尚未確定新舊保險的不同處及是否將並存。

根據消費者保險資訊網站QuinStreet的2019年報告，特斯拉Model S一年保費平均為3,300美元，名列全美第15。

產業顧問及學者指出，特斯拉的計畫勢必將翻轉車險業，若自駕系統能降低車禍發生機率，傳統保險業者將面臨下行壓力。他們預期，未來數十年的保費將直直落，連帶壓縮獲利。

南卡羅來納大學商學院風險及保險管理主任Robert Hartwig指出，目前高達94%肇事責任是由駕駛承擔，但若技術在未來15至20年如預期進步，「車險理賠的次數將大幅降低，就算理賠金持續攀升。」配置高昂感應器及其他安全裝置的車輛，通常維修費也更高。

特斯拉將賣較平價的保險給特斯拉車主。 路透
特斯拉將賣較平價的保險給特斯拉車主。 路透
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