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美國拒寫入氣候變遷 北極理事會宣言難產

2019-05-07 22:47聯合報 記者李京倫╱即時報導

北極理事會部長級會議7日閉幕，由於美國拒絕提及氣候變遷，會議未能依慣例發表聯合宣言。這是北極理事會1996年成立以來，首次未能在部長級會議結束時發表聯合宣言。

北極理事會第11次部長級會議在芬蘭北部羅瓦涅米市舉行，會議一開始，主席芬蘭外長索伊尼就宣布變更議程，表示聯合宣言將由部長聲明取代，但未多做解釋。

加拿大、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、俄國、瑞典和美國等八個成員國後來發表部長聲明，重申各國承諾致力於北極地區的永續發展和環境保護。

消息人士透露，成員國無法就宣言內容達成共識，是因為美國代表拒絕在聯合宣言中提到氣候變遷。

加拿大北極地區原住民團體「北極阿薩巴斯卡委員會」在北極理事會中有永久議席，委員會主席伊瑞斯姆斯對聯合宣言難產難掩失望，他說：「我們很擔心。我們承認氣候變遷真實存在，是人類一手造成。」

美國為這場會議準備的官方聲明和文件完全不提「氣候變遷」，國務卿龐培歐在闡述川普政府北極政策時，承認冰層融化，但並未使用「氣候變遷」一詞。

相對的，龐培歐提到北極冰層融化時說，這讓北極地區有了新航道，成為新貿易商機，可讓亞洲到西方的海運航程減少20天，「北極海航道將成為21世紀的蘇伊士和巴拿馬運河」。

龐培歐接受芬蘭報紙訪問被記者問到氣候變遷問題時，他的回答刻意避談這個詞，只強調美國致力減碳，比大陸、俄國和許多歐洲國家更有成績。他說，美國從2005到2017年因能源相關的碳排放降低了14%，而全球則增加了20%。

北極理事會八個成員國外長7日合影。（路透）
北極理事會八個成員國外長7日合影。（路透）
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北極氣候變遷芬蘭
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