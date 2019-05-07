再生齟齬？歐盟預料義大利明年預算赤字將違規

2019-05-07 22:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



新的歐盟預測顯示，義大利的財政狀況，將令布魯塞爾與反體制的羅馬政府再生齟齬。

歐盟執委會7日表示，今年義大利預算赤字估計將占國內生產毛額（GDP）的2.5%，但明年將上升至占3.5%，主因為勞動市場疲軟及公共支出增加。這表示義大利明年會打破歐盟規範，即會員國預算赤字不能超出GDP的3%。

去年底羅馬及布魯塞爾便對義大利2019年預算展開激烈爭執。羅馬原先希望增加支出，使赤字占GDP 2.4%，但在歐盟警示義大利債務水準，並暗示將懲罰義大利後，羅馬向布魯塞爾表示，會降低支出計畫，以免赤字超出目標的占GDP 2.04%。

歐盟更表示，義大利赤字的預估值，並未把義國即將開徵的增值稅納入考量，因為羅馬的反體制政府先前表示不打算開徵該稅。因此，義大利2020年預算缺口將達約230億歐元（258億美元）。

歐盟的預測更顯示，義大利這個歐洲第三大經濟體，將是今年歐盟成長最慢的國家，GDP成長率僅0.1%。義大利也是歐盟債務第二高的國家，預估今年債務占GDP比率將達133%，明年再升至135%。