多國財務長預期 英國在下個期限前仍無法脫歐

2019-05-07 19:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



財經媒體CNBC調查顯示，全球財務長認為英國脫歐不會在10月底的展延期限前解決，歐盟恐怕必須再定一個脫歐期限。

英國及北愛爾蘭原定於3月31日脫歐，但脫歐協議始終未獲英國國會核准，促使歐盟必須展延期限。英國執政的保守黨以及工黨目前正舉行談判，希望達成跨黨派協議，解開脫歐進程停滯的僵局。但兩黨內部對任何共同計畫皆意見分歧，且二次公投的聲浪也愈來愈大。

根據7日發布的CNBC最新財務長季度調查，35.6%受訪者認為脫歐期限再度延展，是最有可能的選項，20%以為英國將再度舉行公投、26.7%認為英國將在10月前達成協議、如期脫歐。

僅2.2%的受訪者認為，英國將在10月底無協議脫歐。這與2月底的局面形成鮮明對比，當時40.7%的財務長認為硬脫歐是最有可能的選項。

以各別區域來看，60%亞洲執行長認為英國必須二次公投，才能達成協議，但僅有10%美國財務長，6.7%歐洲、中東、非洲財務長這麼覺得。

CNBC財務長理事會每季評鑑各國家及區域的表現，英國是11個區域中唯一被評為下滑的，其他都是穩定，除了美國獨樹一格，呈現進步趨勢。

而25.9%受訪者認為，美國貿易政策是企業最大外部風險，遠甚於另兩大風險，即網路攻擊 （7.9%） 與英脫（5.5%）。這可以與川普周日推文，揚言要將中國貨品加徵關稅的稅率由10%提升至25%相互對照。

財務長也看好金融市場展望，68.9%受訪者認為道瓊工業指數年底將越過27,000點大關，與第1季調查結果相比成長兩倍、當時僅三分之一受訪者如此樂觀。絕大多數執行長認為現行利率水準「合宜」，美國更有高達90%的訪者這麼認為。