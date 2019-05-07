蘋果推10年來首款手遊「巴菲特送報」 答謝股神投資

2019-05-07 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



蘋果公司6日在App Store上架一款免費手機遊戲，名為「Warren Buffett's Paper Wizard」（暫譯為華倫·巴菲特的報紙巫師），是蘋果睽違十年首度推出的手遊。由於「股神」巴菲特掌管的波克夏公司是蘋果第三大股東，這款手遊很可能是要向巴菲特的大手筆投資表達謝意。

蘋果執行長庫克5日意外現身在波克夏年度股東大會，還表示對巴菲特投資蘋果感到「榮幸」（thrilled）。股東會一開始時，庫克還在一段幽默短片中客串演出，影片顯示巴菲特拜訪蘋果的頂尖秘密實驗室，試圖想出打造一款App和其他創新的點子，包括一部時光機器，讓巴菲特告訴童年的自己：要買進蘋果股票。

庫克最終建議打造一款投擲報紙的iPhone遊戲，因為巴菲特童年曾當過數年的送報生，甚至還曾在股東大會上舉辦扔報紙比賽。

結果蘋果還真的推出這款手機遊戲。

下載「Warren Buffett's Paper Wizard」手遊的玩家，可投擲報紙來蒐集遊戲代幣「華倫幣」，從巴菲特居住的內布拉斯加州奧馬哈一路送至加州的蘋果總部園區Apple Park，而且難度逐漸提高，扔報紙時還得避免丟到經過的車輛與鳥。

儘管這款遊戲的開發商為Wildlife Designs設計公司，但根據條款，這款App的版權、維護與經營都屬於蘋果公司，這也是蘋果在2008年推出App Store、自行開發「德州撲克」後，至今所推出的第一款手遊。