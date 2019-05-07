美、中貿易對峙 台看好短期獲利

2019-05-07 18:44 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



美國突然宣稱10日將對中國2000億美元貨物加稅至25%，更揚言若不談判會再上升，一旦成真，我國與中國關係密切的一、二級產業（加工製造後的商品）將因不易出口而受害。

但鴻海董事長郭台銘與外媒都指出，台灣也有不少利多，如敏感的高科技加工業若與美合作，或能擺脫只能代工的「平庸成長」現狀，而經濟專家孫明德更看好台灣資通業如上述轉單效應，短期內可增加直接對美出口額。

台零組件恐難賣

根據《紐約時報》報導，川普日前的漲關稅推文吸滿全球目光，他揚言，若中國未能與美儘速完成協商，關稅上漲幅度恐不只10日的25%，此舉讓中國7日緊急派遣由劉鶴領軍的談判團隊出使美國，而各國投資客也緊張觀望，如中國、香港、美三大股市和歐洲股市都下跌。

若中美談判破局，貿易戰重啟，全球脆弱的經濟市場必受重創，據《美國之音》報導，中國經濟市場分析師普理查德分析，對台灣這種以出口為主的小經濟體來說，夾在中、美2大巨鱷中間將會大受傷害，本來台灣部分產業很依賴向中國進口零組件的會變得難賣，尤其對一、二級產業較為不利。

美傷0.2、中傷0.6GDP

《雅虎財金網》曾估算，依照目前美、中出口量來算，貿易戰會讓美國的直接損失達到0.2%GDP，而中國最高會達0.6%，這些影響都會掃到台灣產業。

不過，也有部分人士持有別的看法，認為事情有好壞兩面，台灣也可能從中獲利。像是近期要選總統的「郭董」郭台銘日前就表示，台灣若能把握good timing進場，或能與中、美達成三贏，他提及，美方若不找中國，那部分敏感性產品（因對中國資安疑慮等）的最佳合作對象，自然是台灣。

敏感性產業短期可獲利

台灣也有不少學者看法與郭董雷同，台灣經濟景氣研究中心主任孫明德受媒體採訪時說，台商洄游現象並非現在才出現，只是美中貿易戰「加速」，而部分產業會如郭董所說獲得轉單效應，至於受關稅範圍波及的電子零組件和資通產品，則可能在下半季度從台出口後，穩住台灣經濟。

也有外媒對此表示樂觀，據《美國之音》報導，專家就提到，貿易戰讓亞洲幾個貿易鏈緊密依靠著美、中的經濟體受創，包含香港、蒙古、新加坡等，但台灣、泰國及馬來西亞都可能從中獲利；然而，專家也警告，這只是接收到中國轉移的產品而呈現的短期獲利，長期來看，全球經濟疲軟還是會減緩各國經濟成長。

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