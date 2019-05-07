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英國可連續一百小時 不用燃煤發電

2019-05-07 18:00台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

英國再度打破新紀錄。當地電力公司指出，稍早英國已連續4天以上未透過燃煤方式供電。這也是創下自1882年世界第一座燃煤電廠在倫敦啟用以來，英國維持如此長時間沒有使用化石燃料的供電紀錄。

據《英國獨立報》報導，英國國家電力供應公司指出，截至本週一（6）早上為止，當地已連續122小時沒有透過會造成氣候變遷的燃煤方式供電。光在2019年，英國未使用化石燃料發電時數已超過1,000小時，今年更可望打破以前的所有紀錄。

該公司發言人表示，「隨著越來越多再生能源被引進我們的能源系統，像這樣的週末供電模式將成為新常態。預計2025年英國將可以零排碳運轉電力系統。」

據《每日電訊報》報導，煤炭目前佔英國電力產出10％以下，當地政府也計劃2025年淘汰最後的燃煤發電廠，以便減少碳排放。另外，近年來，再生能源對英國發電貢獻提高，2018年風力發電更首次超過15GW。

從今年開始，英國僅使用2.9兆瓦時(TWh)燃煤電力，相較2018年同期為8.6 Twh，降幅幾乎達3分之2。英國環保抗議團體反抗滅絶（Extinction Rebellion）指出，使用化石燃料對於世上生物將帶來無法修護的傷害。對此，英國政府發言人表示，「針對能源系統去碳化對於我們承諾要終止造成全球暖化的努力是重要部分。」

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