美派航母針對伊朗 中東戰情恐升溫

2019-05-07 16:36 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



擺明針對伊朗！美軍近日將原本派駐在地中海的林肯航空母艦打擊群移防至波斯灣，國安顧問波頓甚至表示，如果伊朗在中東有任何「侵害美國利益」的行為，美軍將可隨時進行「無情的打擊」。外媒分析，雖然以往美國在波斯灣都有駐軍，不過這次是美國首次公開針對伊朗，這也讓中東的局勢更加詭譎多變。

首次針對伊朗

根據《半島電視台》報導，美軍於近日將駐守在地中海的林肯航空母艦打擊群移防至美國在中東的中央指揮中心，「美國不打算對伊朗開戰，但我們已充分準備迎接任何型態的攻擊。」國安顧問波頓受訪時表示，針對伊朗目前的脫序行為，美國正逐步升高在中東的軍事部署層級。

「我們會打破美國的封鎖，將伊朗的石油賣到國際上。」伊朗的石油部部長撒拉尼馬也不甘示弱回批，無論美國怎麼制裁，伊朗都可以將石油賣出去，他們已經動員全國的力量，設法在國際石油的「灰色地帶」找到出路。

中東戰火一觸即發

《半島》分析，雖然美國在波斯灣都有駐軍，不過這次波頓的聲明首次擺明針對伊朗而進行部署，這是比以往更強烈的警訊。根據《路透社》報導，伊朗甚至開始重啟核設施回應美國制裁。從2017年美國退出伊朗核協議至今，兩國衝突不斷下，也讓外界擔心兩國不小心就會爆發戰爭。

而《CBS新聞網》也提到，自從美國近日宣布取消伊朗石油購買的豁免，以及不讓伊朗跟歐盟等國取得核原料等措施發佈後，美國智庫就分析，伊朗內部也對於是否仍以外交方式跟美國談判開始爭論不休。如果雙方在談判上仍陷入僵局，一些小意外可能就會變成中東大戰的導火線。

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