馬來西亞央行加入寬鬆行列 宣布2016年來首度降息1碼

2019-05-07 16:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



馬來西亞央行7日宣布降息，為2016年7月來首見，在全球風險提升之際藉由寬鬆貨幣政策支撐本國經濟。這也使得大馬成為繼印度之後，今年第二個降息的亞洲國家。

馬來西亞央行7日宣布將隔夜政策利率調降1碼至3%。在彭博資訊訪調23名經濟學家中，有14人預期升息，其他人則預期利率不變。

馬國央行預估今年經濟成長率為4.3%至4.8%，低於政府預估的4.9%增幅。央行在聲明中表示：「全球與國內環境的高度不確定性、貿易緊張與商品相關領域持續疲弱，為成長帶來下行風險。」

隨著美國聯準會暫停升息，加上成長展望趨弱，亞洲多國央行正轉向更為鴿派的政策立場。馬來西亞成為繼印度之後，第二個今年調降利率的國家，紐西蘭與菲律賓本周稍後也可能加入寬鬆行列。

馬來西亞央行表示，由於金融情勢緊縮，「降息目的是要保持貨幣寬鬆的程度」，「這與在物價安定中支撐穩定成長道路的貨幣政策立場一致」。