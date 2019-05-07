釀41死也不停飛…俄首款國產客機毛病多

2019-05-07 16:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 李京倫 ／綜合6日電



俄國國籍航空「俄羅斯航空」（Aeroflot）一架蘇愷超級噴射100型客機，5日傍晚在莫斯科謝列梅捷沃國際機場迫降時引擎起火，導致機上78人中有41人死亡，包括40名乘客和1名空服員，另有9人送醫，其中3人重傷。生還的機長葉夫多基莫夫說，是雷擊導致飛機迫降。飛機黑盒子已尋獲。俄國總統普亭下令「徹查」事故原因。

意外發生後，有人網上發起要求當局禁飛超級噴射機的請求，至6日下午6時有近4000人簽署，但運輸部表示，暫時無意停飛同款客機。

俄國國際文傳電訊社報導，這架飛機迫降時油箱滿載，沒有事先在無人地帶把油料放空，是因為機組員聯繫不上塔台，認為在莫斯科上空把油料放空太過危險。

俄國蘇愷超級噴射100型是蘇聯解體後俄國第一款自行研發的客機，負有振興俄國民航業的任務，但服役後出現一些問題。

這款客機2011年服役後，2012年在印尼雅加達航空展期間撞山，機上45人全數罹難，印尼當局歸咎於機長操作失誤。

這款客機服役後發生一些機件問題，包括起落架故障，曾遭俄國民航局停飛數次。訂購這款客機的外國航空公司不多，這些公司曾抱怨，無法及時取得備用零件，一般認為這款客機並不可靠。

不過，俄國當局為發展國內飛機製造業，要求俄航購入更多超級噴射100型負責國內航線。這款客機主要在俄國國內使用，俄航有50架，已簽約訂購35架，還有一些供俄國區域航空和墨西哥低成本「英特捷特航空」使用。