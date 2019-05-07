蘋果今年WWDC要發表什麼 彭博全揭露

2019-05-07 14:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



蘋果（Apple）一年一度的全球開發者大會（WWDC）即將於6月3日登場，預料會推出很多新的App、功能和開發工具。蘋果繼續吸引外部工程師投入開發App，也自行推出不少App，以提升產品功能，並強化和消費者之間的連結。

彭博引述知情人士報導，蘋果將在大會上發表iPhone、iPad、Mac、Apple Watch和 Apple TV作業系統的更新，亮點包括iPhone 中的核心App如地圖（Map）、提醒事項（Reminder）、訊息（Messages）做了更新、Apple Watch更加獨立於iPhone的新App、蘋果產品的健康追蹤功能也有所強化 。

蘋果自2007年推出iPhone以來，每年都積極更新行動作業系統，讓蘋果工程師備感壓力，但成果總是令人印象深刻。蘋果公司的產品通常都是獨有的，而且比競爭對手的產品更好用，因為蘋果自己開發的軟體與硬體配合良好。新的更新還讓用戶可以使用最新的服務，像是Apple Music和即將推出的TV +影片串流訂閱服務，這些服務為蘋果帶進固定的收入。

這其中必須掌握一個微妙的平衡：iPhone和iPad的部分吸引力也在於獨立開發者開發的各種App。蘋果為這些合作夥伴提供了新的工具，同時也漸漸加強開發自己的流行App。這雖有助於區隔競爭對手的產品，但有時也會讓第三方開發者感到不安。

Apple Watch即將推出的新功能展現蘋果必須兼顧的平衡。蘋果計劃將App Store直接添加到Apple Watch中，如此一來用戶就可以隨時下載各種App。這可能為外部開發者帶來龐大的新機遇，大大增加App的安裝率。

據行動網際網路市場研究公司Sensor Tower估計，去年蘋果應用商店App Store的總收入為466億美元，幾乎是Google Android操作系統軟體商店收入的兩倍。蘋果也吸引2,000多萬名開發者為蘋果平台開發200多萬種app。App Store和其他數位服務可望不久為蘋果帶來超過500億美元的年營收。

以下羅列彭博引述知情人士透露新款作業系統的幾項新功能：

●iOS 13

--蘋果內部的代號為「Yukon」的iPhone和iPad新版作業系統包括微調和更新，將提升產品的速度並減少出現缺陷，使用者介面也會調整，啟動多工介面或是關閉App 的時候會有新的動畫效果。「小工具」（widget）頁面也會有更簡潔的外觀。

--iOS 13 將加入黑暗模式（dark mode），可以從控制中心（Control Center）快速開啟。

--蘋果正在測試新的鍵盤功能，讓用戶在一指在字母間滑動便可打出單字，形同跟SwiftKey在內的iPhone第三方App競爭 。Android手機已有這種功能，

--「健康」App 也將改版，加入新的首頁，讓用戶容易掌握每天的活動情形。另外也會加入「聽力健康」（hearing health）的功能，可讓用戶了解聽音樂的音量大小、或是環境的音量。另外也加入女性月經周期追蹤的功能。