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美股期指又跌…日股長假歸隊跌0.4％ 陸股料續崩跌

2019-05-07 08:12經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

日股休完長假今歸隊，開盤小跌0.4%。圖為日本民眾朝見新天皇的一幕。路透
日股休完長假今歸隊，開盤小跌0.4%。圖為日本民眾朝見新天皇的一幕。路透
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美股期指今天又開始大跌，美國貿易代表賴海哲表示，因中國對原本的承諾出爾反爾，美國計劃周五恢復對中國2,000億美元的產品調高關稅。休十天長假歸隊的日本股東今天開盤小跌0.4%，昨天崩跌的陸股也勢必再跌。

標普500指數期貨在亞洲早盤交易一度下跌0.7%。日經225指數今天開盤跌0.4%，南韓股市昨天休假，今天Kospi指數跌1.2%。

賴海哲在華盛頓對記者強調，兩國貿易談判仍將繼續進行，中國代表團將於周四和周五訪問華盛頓。他表示，川普政府計劃於5月10日凌晨0點01分對中國產品調高關稅。

外界原本預料身為中方首席談判代表的劉鶴會參加本周在華盛頓舉行的會談，但截至周一尚不清楚他是否仍將率團訪美。

Bruderman 資產管理公司首席市場策略師 Oliver Pursche 說：「擺在眼前的現實是，他們不會達成原本以為的重大協議，待完成的還有很多。我們認為會達成協議，但會是一個雙方都能接受的普通協議。我猜測周五會實施這些關稅，然後很快撤銷。」

賴海哲的談話也導致Xtrackers Harvest滬深300中國A股交易所交易基金(ETF)一度在紐約盤後交易中下跌1.6%，之前在常規交易時段大跌5.1%。規模63億美元的iShares安碩中國大型股ETF盤後一度下挫1%，常規交易時段下跌2.6%。

投資人將關注周一受一衝擊最重的中國科技股和電信股。蘋果供應商和中興通訊可能進一步下跌。

華盛頓ETF標普美股日股
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