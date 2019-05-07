油價上漲 因中東局勢緊張；銅反彈 因美中照常貿易協商

2019-05-07 07:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



原油期貨價格周一上漲，扭轉美國總統川普威脅恢復對中國貿易戰的跌幅，因川普也向中東地區派遣軍艦以警告伊朗，給供應面帶來新的風險。黃金期貨攀升，川普貿易威脅引發避險買盤。銅價從三個月低點反彈，交易員重新評估川普的威脅是否會破壞中美達成貿易協議的機會。

●原油：油價上漲

原油期貨價格反彈。川普的國家安全顧問宣布，一個航母戰鬥群正前往中東，這使原油供應面臨新的風險，推動油價扭轉川普威脅對中國加徵關稅後的頹勢。

Transversal Consulting總裁Ellen Wald表示，「油價下跌是因為擔心美中貿易戰可能導致經濟衰退。」他也說，雖然美國不太可能允許霍姆茲海峽受到任何干擾，但「向這個已經非常非常緊張的地區加派軍艦，即使不會真正封鎖，這種武力威脅也足以讓人緊張。」

紐約商業交易所西德州中級原油（WTI）6月交割期貨上漲31美分至每桶62.25美元，漲幅為0.5%。倫敦ICE期貨歐洲交易所布蘭特7月交割原油期貨上漲39美分，至每桶71.24美元。

●黃金攀升

黃金期貨周一攀升，紐約商品交易所6月交割黃金期貨上漲0.2%，收報1,283.80美元。黃金期貨在過去六周中有五周下跌，周四曾觸及2019年來低點。

川普周末的關稅威脅拖累全球股市下挫，投資人紛紛買入黃金避險。不過隨美股脫離盤中低點，黃金也回吐升幅。

●銅價上漲

銅價從三個月低點反彈，雖然美中談判似乎陷入僵局，但中國外交部表示代表團仍準備前往美國進行下一輪談判。

倫敦金屬交易所周一逢假日休市一天。紐約商品交易所7月交割的銅期貨一度下跌2.7%，至每磅2.7415美元，觸及主力合約1月30日以來最低價，收盤上漲0.4%，收於2.8295美元。

ING大宗商品策略師：川普的話讓市場深感震驚，很多人原來認為雙方即將達成協議。花旗集團分析師Aakash Doshi說：「4月底以來一些大宗商品上漲趨勢已經出現了逆轉，川普的推文可能加劇這種趨勢。」