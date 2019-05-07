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美政府證實周五將對陸產品加徵關稅 指責中國背棄承諾

2019-05-07 06:50經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國貿易代表賴海哲表示，美國計劃周五對中國商品加徵關稅，指責中國談判過程中原本已有的承諾卻又變卦。

賴海哲周一在華盛頓對記者強調，兩國貿易談判仍將繼續進行，中國代表團將於周四和周五訪問華盛頓。他表示，川普政府計劃在磋商進行當中，於5月10日凌晨0點01分對中國產品調高關稅。

賴海哲說：「我們原本感覺有望取得成果。而在過去一周，我們看到中國出爾反爾。」他也表示，包括是否保留關稅在內的重大問題，仍未得到解決。

受此消息影響，標普500指數期貨及卡特彼勒、蘋果和Deere & Co.等對貿易敏感的個股在盤後下跌，半導體股亦走低。

美國財政部長米努勤在華盛頓舉行的簡報會上表示，中國在若干問題的文字上改變主意，有可能大幅改變協議，這一點在上周末非常明顯。米努勤說，美國不願重談已經承諾好的事，但他也表示大約90%的協議內容已經敲定。

川普周日意外發推文說，擬將2,000億美元中國商品面臨的關稅稅率從10%提高至25%，因兩國貿易談判進展太慢。川普表示，他還可能「很快」對3,250億美元目前尚未涵蓋進來的中國商品徵收關稅，相當於幾乎將所有進口自中國的商品納入關稅火力範圍。

美國官員表示，他們過去24小時未與中國副總理劉鶴聯繫過。外界原本預料身為中方首席談判代表的劉鶴會參加本周在華盛頓舉行的會談，但截至周一尚不清楚他是否仍將率團訪美。

知情人士稱，中國官員在上周北京會談中表示，他們不會同意要求修改中國法律的貿易協議。知情人士還表示，中國此前已同意將修改其法律作為協議的部分內容。

這個轉變對協議中旨在結束中國強制美國公司轉讓專利技術及其它智慧財產權的條款影響重大。

據彭博報導，知情人士透露，賴海哲原本以為所謂強制技術轉讓問題已經得到解決，認為中國在修改法律問題上的立場展現了重新談判的企圖。賴海哲對此感到憤怒，並向川普作了簡報。

賴海哲指責中國出爾反爾。美聯社
賴海哲指責中國出爾反爾。美聯社
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華盛頓川普劉鶴
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