美股收斂跌幅 中國仍要派團赴美協商；美股期指又大跌

2019-05-07 06:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市周一收斂盤中跌幅，扳回川普揚言對中國產品調高關稅所引發的跌幅，中國仍準備本周赴美談判，讓投資人稍感放心。

不料，美股期指在盤後又開始大跌，美國貿易代表賴海哲和財長米努勤表示，中國在貿易協商中對原本承諾的事又變卦，建議如果無法如期在周五達成協議，就照常調高關稅。賴海哲表示，貿易代表署周二可能發出通告，說明對2,000億美元關稅由10%調高至25%的規畫。

標普500指數期指大跌1.3%。

川普周日發出推特揚言，要在本周五開始恢復上調對中國關稅稅率，引發全球股市震盪。在正常交易時段，標普500指數開盤後一度大跌1.6%，而午盤後開始拉回。據CNBC報導，中國貿易代表團本周仍將赴美談判，更加速美股反彈。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌0.5%，報2,932.47點；道瓊工業指數下跌0.3%，報26,438.48點。那斯達克綜合指數下跌0.5%，報8,123.289點。

美國對中國最大出口商波音公司（Boeing）跌1.3%，業績倚賴中國甚深的晶片股也大跌。費城半導體指數大跌1.7%。蘋果（Apple）跌 1.5%。

中國政府表示，代表團仍準備啟程訪美，但未提及是否按原訂計畫由副總理劉鶴率團前往。

瑞銀全球財富管理策略師 David Lefkowitz 說：「看來像是談判策略，我們的基本假設仍是美中終會達成共識。」

National Securities Corp.首席市場策略師Arthur Hogan表示，「這樣的局勢升級意味著我們距離談判結束肯定比我們設想的更遠，今年以來推動市場走高的三件事一直是聯準會（Fed）轉變立場，財報優於預期，以及相信我們會儘早達成協議」。

阿納達科石油（Anadarko）大漲3.8%。西方石油（Occidental）宣布以380億美元收購阿納達科石油的提議中，將提高現金收購的部分，如此就不必經過西方石油股會的同意。