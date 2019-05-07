貿易衝突回歸 威脅全球「金髮女孩」經濟沒

2019-05-07 00:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



全球正處於高成長、低通膨、低利率的「金髮女孩」經濟之際，但美國總統川普威脅10日起對中國貨物加徵的關稅稅率將從10%提高到25%，可能顛覆近來全世界「不過熱又不過冷」、推升全球股債的經濟情勢，如今股市能否續漲已是一大問號。

在川普推文之前，美銀、花旗及裕信銀行的分析師團隊都發布報告，點出「金髮女孩」經濟可望回歸，但如今，貿易衝突再度升溫，加上美國又將與日本、歐洲展開貿易談判，且即將對加徵汽車關稅做出決定，都威脅著「金髮女孩」經濟。

摩根大通全球研究主管Joyce Chang表示，「這意味著投資人將密切關注的貿易議題，將遠不只中國」，這些因素對市場的影響程度，將甚於當前及上周大家在討論的其他議題，例如聯準會（Fed）。

高盛預期，川普有40%的機率會落實他的威脅，把對2,000億美元中國貨品加徵的關稅稅率，由10%提高至25%，但該公司依然認為，中國應能「驚險躲過」被加徵關稅，但也警告提高稅率將造成嚴重衝擊。高盛亞太首席經濟學家提頓說，最大的問題在於不確定性效應，若關稅稅率被提高，並且伴隨衝擊未來投資的不確定性，將重創成長。

瑞銀中國首席經濟學家王濤則指出，如果美國真對所有中國出口加徵25%關稅，即便中國已推出刺激經濟刺激措施，仍難達成6%的經濟成長率目標，人民幣兌美元也可能貶至人民幣7.2元，「目前幾乎可以確定一件事，若美中貿易戰全面開打的風險突然提高，金融市場將產生劇烈反應」。