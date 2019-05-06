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揭開靈異謎團：為何這小城許多遙控車鎖同時故障？

2019-05-06 15:02聯合報 記者馮克芸╱即時報導

紐約時報報導，距離美國俄亥俄州太空總署研究中心幾英里的一個郊區社區，數周前開始，不少民眾發現家中電動捲門和遙控車鎖同時故障。電動門修理人員及業餘無線電玩家都懷疑，這是某種強大的電波在干擾，但遍尋不著電波來源。

這個小城是鄰近克里夫蘭市的北奧姆斯特德（North Olmsted），市府官員從四月下旬開始接到民眾的故障通報，其後幾周，在某幾個街口之內的十多名住戶說，家中電動捲門和遙控車鎖時不時就故障。

一名住戶的兒子布蘭奇克說，他回當地探望父母時，他的遙控車鎖就故障，但去別處會見未婚妻時，遙控車鎖就沒問題。他說：「我們以為可能是某種靈異東西。」

後來，當地有線電視公司及電信商AT&T都加入調查行列，地方電力公司上周四還派人調查，把干擾電波最強的那幾個街口範圍內所有電力切斷，但那股強大電波仍持續。

一名業餘無線電玩家兼電視修理員說，他的訊號探測器起初接收到一些小光點，而在某一個街區的某一棟房子前，訊號特別強。

到了上周六（4日），市議員格拉斯柏恩（Chris Glassburn）宣布解開謎團：一名喜歡電子產品的民眾，自製了一個電池操作的警示裝置，讓他在家中地下室工作時，聽得到樓上是否有人，如有人，那個裝置就會把一盞燈關掉。

格拉斯柏恩說，這位居民有特殊需求，即可能在身、心或精神方面接受醫療協助，為保護隱私，未公布他的姓名。此人和他的家人都不知道，那個自製裝置在社區裡造成一陣混亂，直到格拉斯柏恩和一名電波專家義工前去敲門。

格拉斯柏恩發布聲明說，那個裝置的設計人並無惡意，此事在移除電池後落幕；該裝置會持續發出315兆赫訊號，而那正是許多電動捲門和遙控車鎖運作的頻率。

美國俄亥俄州北奧姆斯特德市上月起發生不明電波干擾電動捲門及遙控車鎖，有人一度懷疑...
美國俄亥俄州北奧姆斯特德市上月起發生不明電波干擾電動捲門及遙控車鎖，有人一度懷疑是靈異事件。圖為示意圖，非文中所提遙控車鎖。路透
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紐約時報太空義工
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