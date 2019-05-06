揭開靈異謎團：為何這小城許多遙控車鎖同時故障？

2019-05-06 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



紐約時報報導，距離美國俄亥俄州太空總署研究中心幾英里的一個郊區社區，數周前開始，不少民眾發現家中電動捲門和遙控車鎖同時故障。電動門修理人員及業餘無線電玩家都懷疑，這是某種強大的電波在干擾，但遍尋不著電波來源。

這個小城是鄰近克里夫蘭市的北奧姆斯特德（North Olmsted），市府官員從四月下旬開始接到民眾的故障通報，其後幾周，在某幾個街口之內的十多名住戶說，家中電動捲門和遙控車鎖時不時就故障。

一名住戶的兒子布蘭奇克說，他回當地探望父母時，他的遙控車鎖就故障，但去別處會見未婚妻時，遙控車鎖就沒問題。他說：「我們以為可能是某種靈異東西。」

後來，當地有線電視公司及電信商AT&T都加入調查行列，地方電力公司上周四還派人調查，把干擾電波最強的那幾個街口範圍內所有電力切斷，但那股強大電波仍持續。

一名業餘無線電玩家兼電視修理員說，他的訊號探測器起初接收到一些小光點，而在某一個街區的某一棟房子前，訊號特別強。

到了上周六（4日），市議員格拉斯柏恩（Chris Glassburn）宣布解開謎團：一名喜歡電子產品的民眾，自製了一個電池操作的警示裝置，讓他在家中地下室工作時，聽得到樓上是否有人，如有人，那個裝置就會把一盞燈關掉。

格拉斯柏恩說，這位居民有特殊需求，即可能在身、心或精神方面接受醫療協助，為保護隱私，未公布他的姓名。此人和他的家人都不知道，那個自製裝置在社區裡造成一陣混亂，直到格拉斯柏恩和一名電波專家義工前去敲門。