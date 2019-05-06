巴菲特夥伴孟格愛設計宿舍 學校不採用就拿不到捐款

2019-05-06 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



「股神」巴菲特合作超過50年的商業夥伴、波克夏公司副總裁孟格（Charlie Munger）是投資界傳奇人物，總是言簡意賅，在波克夏股東會上最常說的是「我沒有要補充的」，但一聊到建築，卻滿腔熱情滔滔不絕。

華爾街日報報導，孟格近年來捐贈數億美元給多所美國大學和機構蓋新樓，附帶的條件是：想要他的錢，就要接受他的設計理念。但這位95歲億萬富翁的建築構想常有驚人之舉，包括可移動式牆面和無對外窗的臥室。

孟格認為傳統建築設計「超蠢」：「建築師不喜歡我。他要按我的要求來，否則我就換建築師。」

他對建築的看法呼應60年來投資生涯的堅持：不甩傳統智慧。孟格認為，「不能光靠雇用聰明人來解決你的問題，他們也做許多蠢事」。

以洗手間為例，他說：「每次去看足球賽或參加活動，女廁外總是排有長長人龍。誰不知道男女小解姿勢不同？什麼樣的白癡會把男女洗手間蓋得一樣大？答案就是尋常建築師。」

孟格承認自己從來不唸建築書籍，但這無礙他每天花數小時畫設計圖，儘管他近40年來一眼已盲，另一眼視力退化。

孟格設計的建築不愛採用曲線、不肯浪費空間，也不屑共用臥室。他喜歡預鑄混凝土，把廊道和樓梯間擺在建築物外側，同時會預測空間在未來數十年是否會改變用途。

他為2008年開始招生的加州洛杉磯頂尖高中哈佛西湖學校打造圖書館時，設計了多間電腦教室，但堅持採用可移動的牆壁。等後來學生大量改用筆電，校方輕輕鬆鬆就將電腦教室移作他用。

哈佛西湖學校的男女洗手間原本設計成同樣大小，也因為孟格一句話，女洗手間立刻加大。

孟格2013年捐1.1億美元給密西根大學，部分用來資助該校興建研究生宿舍，建築師最初的規畫僅能容納約300名學生，但孟格最後定案的設計可住逾600人。