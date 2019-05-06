天氣預報將失準？科學家：5G網路恐干擾氣象衛星

2019-05-06 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



5G網路時代來臨，各國陸續開始發展和積極推廣，英國衛報報導，全球氣象專家警告，由於5G網路使用的頻段與觀測氣象的頻段接近，因此5G可能會干擾氣象衛星，影響氣象預測風暴的能力，進而危及人類安危。

據報導，全球氣象學家憂心，5G網路使用的頻段，可能破壞衛星的重要觀測結果。衛星設備可用來觀測大氣以及水蒸氣、下雨、降雪、雲層、冰含量的研究變項，這些都是影響天氣的關鍵因素。

其中，水蒸氣產生的微弱訊號，屬於23.8 GHz特定自然波長，氣象預測人員以此資訊，推測風暴或氣象系統的可能發展。然而，部分5G手機網路發出的波段頻率與水蒸氣相近，產生近似於在大氣中存在的訊號。

歐洲中程氣象預報中心專家波爾曼（Niels Bormann）指出，這些資訊對預測工作至關重要，為獨特的自然資源，若失去此預測能力，氣象預報能力將大幅變差。專家將無法分辨訊號，損害預測的精確性。

美國聯邦通訊委員會（FCC）和其他國家相關機構，已開始將23.8 GHz及鄰近頻段拍賣給未來的5G網路供應商，凸顯問題的急迫性。此外，美國政府也正拍賣用於研判降雨和降雪的36至37 GHz頻段、測量氣溫的50 GHz頻段、以及用於分析雲和冰的86至92 GHz頻段。

對此，氣象專家批評，美國此舉已影響其收集數據的能力，電信營運商劫掠無線電頻波長，監管機構未能保護對地球觀測至關重要的自然頻率，也使專家難以遊說其他國家限制關鍵頻段。