親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰卡關
新日皇德仁即位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

文明貪婪搶救者？ 廷巴克圖手抄本的「焚書疑雲」

涉殺害台岳父母 伊拉克籍凶嫌在日任教學校緊急停課

孟晚舟案最新／加國：不知美方是否正與孟談判認罪協議

2019-05-06 11:05聯合報 記者馮克芸╱即時報導

路透5日報導，加拿大應美國要求拘捕且考慮引渡華為前財務長孟晚舟一事，已引發加國與中國大陸關係緊張，大陸近來升高與加國的對抗，加方無牌可打，求助於美國但結果微乎其微，且加國不知美方是否正在與孟晚舟談判認罪協議。

大陸近幾周加強對加拿大施壓，停止了加國芥花油的進口，上周還吊銷兩家主要豬肉生產商的進口許可。現在北京還拒絕一個加國貿易代表團赴大陸訪問，迫使加國官員利用視訊會議處理加國產品的出口威脅。

路透說，面對中國大陸，加國若想完全沒有重大經濟損傷，無牌可打，現已緊盯美國，希望美方協助擺平中加爭議。

但目前結果微乎其微。

加國政府一位要求匿名的官員說：「情勢相當嚴峻。我們向美國人提出此事，他們只說：『跟中國人打交道很棘手。』」這位官員還說：「而且我們不清楚究竟應該對準哪些美國官員，在任何時間點上，你都不知道誰上誰下。」

加國官員接觸過的美方官員包括美國國務卿龐培歐、農業部長普度、貿易代表賴海哲、參院外交關係委員會主席里契。

熟知中美貿易談判的消息人士說，中方曾提議，把華為議題納入目前的美中貿易談判中，但美方談判人員拒絕。

加拿大駐美大使麥克諾頓表示，加國不清楚美方打算如何處置孟晚舟，他說：「我們對美方說過，『我們希望更清楚了解你們打算如何處置她。你們是否正在就一項認罪協議進行談判？』我們完全一無所知。」

孟晚舟下一次出庭引渡聽證的日期是本月8日。

華為前財務長孟晚舟。美聯社
華為前財務長孟晚舟。美聯社
分享

孟晚舟加拿大
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-06 08:37

庫克意外現身波克夏股東會 對股神投資蘋果感「榮幸」

2019-05-06 08:12

有股神加持 Occidental提高收購價爭奪阿納達科

2019-05-06 07:47

彭博資訊專欄／鮑爾通膨談話 市場霧煞煞

2019-05-06 01:13

股神巴菲特：別對我這種投資專家言聽計從

2019-05-06 00:36

川普安插親信 再迫Fed降息

2019-05-06 00:09

伍茲再起 炒熱運動商機

2019-05-06 00:05

另類選股術…看執行長年齡

2019-05-06 00:05

NBA貝佛利 CP值超高

2019-05-06 00:05

高通CEO 靠5G優勢逼和蘋果

2019-05-06 00:03

股神擁抱蘋果 加碼能源業

2019-05-06 00:01

各國默契...最低工資…尋找甜蜜點

2019-05-06 00:00

白宮逼Fed降息 動作頻頻

2019-05-06 00:00

波克夏兩大副手 角色更吃重

2019-05-06 00:00

南非大選 總統2.0概念股燒

2019-05-05 23:59

美核心CPI 估微幅成長

2019-05-05 23:59

巴菲特年事已高 「股神」接班人會是誰？

2019-05-05 18:51

巴菲特在股東會說了什麼? 三分鐘帶你掌握精華

2019-05-05 17:55

誰是波克夏帝國接班人 「股神」巴菲特露玄機

2019-05-05 17:53

率先登記遊月球的日本大亨財務吃緊 將賣藝品籌錢

2019-05-05 17:52

看好擁有世界人口20% 巴菲特：中國潛能還沒有完全發揮

2019-05-05 16:10

國際財經市場未來一周展望

2019-05-05 14:51

薪水不變！英一保險公司客服將試行周休3日

2019-05-05 14:48

搭乘波音737 MAX 巴菲特：一秒都不會猶豫

2019-05-05 10:22

亞洲航空業 旺季面臨減班

2019-05-05 00:23

科技巨人 強攻新興雲端

2019-05-05 00:22

那斯達克指數 今年四度創高

2019-05-05 00:22

Google搶市 與對手合作

2019-05-05 00:20

股神發威 波克夏上季轉盈

2019-05-04 23:23

股東四問巴菲特…

2019-05-04 23:23

Fed是否降息 內部不同調

2019-05-04 23:23

副總統樂觀看待 美中談判拚本周達陣

2019-05-04 23:23

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

2019-05-03 16:55

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:28

美中貿易談判 拚下周完成

2019-05-01 00:26

美中貿易談判後協議時代 聚焦執行機制

2019-05-01 00:01

非洲上線！最有潛力的行業是...電信業

2019-04-30 15:02

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10
看更多

熱門文章

川普：對2,000億美元陸貨加徵稅率 周五起提高到25％

2019-05-06 00:31

女大生報告僅寫19字 獲教授評滿分！

2019-05-05 12:12

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-05-06 07:05

WSJ：川普推文威脅後 中國考慮取消本周美中貿易談判

2019-05-06 08:50

加拿大部分中國留學生 離境前蓄意欠債溜回國

2019-05-05 19:27

俄羅斯客機起火迫降機場 當局證實41人喪命

2019-05-06 06:43

經濟解析／美中貿易戰復萌 市場最該怕的是什麼？

2019-05-06 09:05

歐洲多國人口外移 教宗籲提防「冰幕」

2019-05-05 20:56

影／蟒蛇的逆襲！俄馬戲團訓獸師遭繞頸勒死

2019-05-05 17:28

談判牛步 川普：2000億美元中國商品關稅升至25%

2019-05-06 02:07

影／被閃電擊中？俄客機硬著陸 撞上跑道後數次彈起再重摔

2019-05-06 09:22

美中貿易談判不是大有進展 為何川普態度丕變？

2019-05-06 10:53

美中談判卡在中方對國營事業補貼 涉「2025中國製造」

2019-05-06 11:17

股神巴菲特：別對我這種投資專家言聽計從

2019-05-06 00:36

梅根預產期已過 醫師警告：恐無法如願在家自然生產

2019-05-05 14:17

讓中港台股市崩跌的川普兩則推文 數點市場災情

2019-05-06 10:26

影／不付錢就砸爛！屋主賴帳遭造園師怒「回收」園景

2019-05-05 17:28

北韓這次為何只射短程飛彈低調挑釁？專家這麼解釋

2019-05-05 19:12

夕陽如「靶心」圍繞多重光暈 氣象專家也無法解釋

2019-05-06 10:15

股神擁抱蘋果 加碼能源業

2019-05-06 00:01

巴菲特在股東會說了什麼? 三分鐘帶你掌握精華

2019-05-05 17:55

印尼觀測到聖月新月 齋戒月將展開

2019-05-05 22:48

川普施壓加徵關稅 學者：美國鐵了心要北京屈服

2019-05-06 10:39

率先登記遊月球的日本大亨財務吃緊 將賣藝品籌錢

2019-05-05 17:52

川普安插親信 再迫Fed降息

2019-05-06 00:09

NBA貝佛利 CP值超高

2019-05-06 00:05

北韓試射真相 原來是多管火箭

2019-05-05 12:57

北韓昨天可能試射彈道飛彈 挑戰川普底線

2019-05-05 18:27

孟晚舟案最新／加國：不知美方是否正與孟談判認罪協議

2019-05-06 11:05

倫敦政經學院藝術品爭議 林永樂投書籲不要屈服於中國壓力

2019-05-05 21:12

看好擁有世界人口20% 巴菲特：中國潛能還沒有完全發揮

2019-05-05 16:10

北韓疑試射彈道飛彈 川普硬護航

2019-05-05 23:41

川普槓上臉書 批封鎖極右派言論

2019-05-05 22:06

北韓發射戰術導向武器 最大射程超出南韓推測值

2019-05-05 22:10

泰王遊行曼谷老城區 接受上萬民眾祝賀

2019-05-05 20:49

策動委國軍方起義失敗 瓜伊多：高估軍隊支持

2019-05-05 18:12

以巴衝突升溫 尼坦雅胡下令反制加薩火箭攻擊

2019-05-05 20:52

牠們很貴也很脆弱 3個月23匹賽馬暴斃

2019-05-05 17:03

波音在獅航出事前一年就知警示燈不會亮 啟動竟要付費

2019-05-06 10:35

金正恩使性子 美韓處境尷尬

2019-05-05 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top