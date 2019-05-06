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波音在獅航出事前一年就知警示燈不會亮 啟動竟要付費

2019-05-06 10:35聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國波音公司生產的737 Max系列客機在半年內連摔兩架，遭各國禁飛。彭博資訊報導，波音公司其實早在印尼獅航出事的一年前，就知道駕駛艙的警示系統有問題，但沒有告知客戶和美國聯邦航空總署（FAA）。

根據波音公司5日發表的聲明，波音公司工程師早在2017年就發現警示系統有異狀，經由公司內部審查後決議，該問題確定「不會對飛機安全或操作產生負面影響」，因此並未即時將調查結果通報給各大航空公司或FAA，直到去年10月印尼獅子航空一架航班墜毀大海後才告知。根據該航班失事前的飛行紀錄，曾發生攻角感測器（AOA）提供錯誤讀數，導致機頭向下俯衝，最終失控墜機。

波音公司的最新說法引起有關737 Max系列客機開發和測試的新疑問，該公司的透明度也引發疑慮。據報導， 「攻角」（angle of attack）是飛機機翼方向與氣流的夾角，攻角角度是影響飛機判別失速的關鍵，當攻角感測器顯示錯誤數據時，提醒駕駛艙人員的MCAS故障警示燈應該亮起。

波音之前告知航空公司和駕駛，攻角感測器出現錯誤讀數的警示燈是737 Max系列客機的標準配備，但未告知因軟體錯誤無法正常運作。     

據悉，在獅航事故發生後西南航空曾公開發言，波音曾經向西南航空保證每一架737 Max客機的警示燈都保持開啟狀態。而在空難發生後，波音的說法是啟動警示燈預設需要額外付錢，否則還是會關閉。顯然地，印尼獅航並未得到波音通知，同時該警示燈也處於關閉狀態。

獅航墜毀後，FAA中層官員分析2018年11月至隔年2月間得警示燈問題，認為不需要採取緊急行動。

獅航事件也未引起波音重視，直到衣索比亞航空事件重演，波音737 Max系列客機遭到全球禁飛後，波音才做出挽救措施，將機上的攻角感測器以及配套使用的警示燈改為免費。

FAA表示，警示燈一開始被FAA的修正行動審查委員會視為「低風險」，然而，若波音公司即時或在早期與FAA溝通，將有助於降低或消除潛在的混淆。

去年10月印尼獅子航空公司一架波音737 Max 8客機墜毀。圖為印尼獅航客機。...
去年10月印尼獅子航空公司一架波音737 Max 8客機墜毀。圖為印尼獅航客機。美聯社
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波音獅航印尼
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